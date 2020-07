Prefeitura do Entorno abre nova seleção de níveis médio e superior

(foto: Divulgação/Gov SP )

A Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás e no Entorno do Distrito Federal, publicou edital de seu segundo processo seletivo simplificado do ano. Dessa vez, são 21 vagas, sendo seis de preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.Segundo o edital, a seleção foi aberta devido ao atual estado de calamidade pública da cidade em razão da pandemia de coronavírus (covid-19), até 31 de dezembro deste ano segundo decreto local, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Assistência Social.As chances são de níveis médio e superior para os cargos de assistente social, orientador social e psicólogo. As remunerações variam de R$ 1.200 a 2.100 para jornadas que vão de 30h a 40h semanais de trabalho. Alguns cargos exigem experiência na área e conhecimentos específicos, como sobre o Plano Nacional de Assistência Social, entre outros requisitos.Os aprovados serão lotados no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e no Cadastro único Programa Bolsa Família.Para participar, os interessados devem realizar as inscrições a partir das 8h desta segunda-feira (13/7) até as 23h59 de 14 de julho, pelo site www.santoantoniododescoberto.go.gov.br . Não será cobrada taxa de participação. Pessoas que se encaixem nos grupos de risco de contágio do covid-19 estão vedadas de participar do processo seletivo.Os candidatos serão avaliados por meio de análise curricular. De acordo com o edital, o resultado sairá em 17 de julho e as contratações no dia 20 do mesmo mês.Os aprovados assinarão contratos temporários por seis meses, prazo que pode ser prorrogado por igual período ou enquanto durar a pandemia.