SES DF convoca aprovados em seleção de profissionais para combate ao covid-19

O Secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, tornou publica a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado emergencial para formação de cadastro reserva lançado em 17 de junho. Os novos profissionais de saúde vão complementar a força de trabalho da pasta, visando o atendimento a população do DF no combate à pandemia do novo Coronavírus (covid-19).





Os nomes dos novos enfermeiros, técnicos em enfermagem, médicos clínicos e psiquiatras poderão ser conferidos a partir da página 42 do Diário Oficial local (DODF) , desta sexta-feira (10/7). A carga horária é de 20 horas semanais de trabalho para receber salários que variam de R$ 1.446,25 a R$ 6.327. Os contratos serão pelo período inicial de seis meses, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. Saiba mais sobre a seleção aqui.





Os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida pelo edital de abertura da seleção, impreterivelmente, em até cinco dias úteis, período de 13 a 17 de julho, exceto sábado, domingo e feriado. Os candidatos convocados deverão se apresentar no Núcleo de Admissão e Movimentação - NUAM/SUGEP, da Secretária de Estado de Saúde, situado no SAIN s/nº Parque Rural Estação Biológica, Asa Norte - Brasília/DF, Térreo, conforme horário de atendimento das 9h às 12h e das 14h às 17h.









O não comparecimento significará a eliminação do(a) candidato(a) no certame.





Aqueles que fizeram a opção pelas cotas para negros ou pardos, deverão comparecer para verificação de autodeclaração, no dia 15 de julho, conforme horário abaixo, na sede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O processo de heteroidentificação é exclusivamente presencial e candidatos(as) que fizeram a opção pelas vagas reservadas aos candidatos(as) negros ou pardos(as) que não comparecerem, independente da aprovação no processo seletivo, serão eliminados do processo, conforme previsto no edital.





Por motivo de segurança, devido à pandemia do novo coronavírus, os candidatos deverão comparecer no dia 15/07/2020, conforme cronograma abaixo:





Período Matutino: 9h às 12h – candidatos com nomes iniciados com as letras A a L;

Período Vespertino: 14h às 18h – candidatos com nomes iniciados com as letras M a Z





Informações importantes

A SES DF orienta que os convocados procurem um médico para emissão de um Atestado de Saúde Física e Mental (emitido por médico da rede pública ou privada). O atestado de saúde física e mental pode ser feita por um médico da escolha do(a) candidato(a). Os eventuais custos decorrentes da realização dos exames médicos correrão por conta do(a) candidato(a).





Somente os convocados na condição de PCD (pessoa com deficiência) deverão ligar para agendar a perícia nos Núcleos de Medicina do Trabalho (NSHMT) das Regionais de Saúde.





Se não possuir conta no BRB, providenciar antes de continuar o procedimento de admissão. Lembrando que o GDF paga apenas através do Banco BRB por conta salário ou conta corrente. Se não tiver uma conta no BRB, deverá providenciar a abertura em qualquer agência. No momento da abertura da conta você deve levar impresso o DODF – Diário Oficial do DF, onde consta sua convocação (caso o Gerente solicite documento específico da SES/DF – Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, você deve procurar o NUAM – Núcleo de Admissão e Movimentação); se tiver conta no BRB, deverá trazer comprovante como a cópia do cartão ou extrato bancário por exemplo.





Com a documentação pessoal e a conta BRB em mãos, preencher o formulário disponível aqui.

A SES destaca que não aceitará documentação incompleta.





PIS/PASEP com a data de vínculo (inclusão): a data de vínculo no PIS/PASEP é dado imprescindível e deve ser obtida junto à Caixa Econômica Federal no caso de PIS e junto ao Banco do Brasil no caso de PASEP. Caso não possua PIS/PASEP, favor preencher o Formulário de inclusão no PASEP (disponível no site) e entregar no Setor NUAM no ato da entrega dos demais documentos.





Quando o Cargo exigir a Carteira do Conselho Regional de Classe, só serão aceitos as do DF – Distrito Federal.





Deverá ser apresentado o Diploma original e cópia, ou cópia autenticada.





Para informações referentes a convocação, classificação ou qualquer tema relacionado ao Edital, procurar a GESP – GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO E PROVIMENTO através do e-mail: gesp.sesdf@gmail.com ou pelo telefone 2017 1085.