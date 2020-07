Confira o resultado final da seleção para brigadistas aberta pelo Ibram

(foto: Divulgação/Ibram ) resultado final, a partir da página 51. O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta sexta-feira (10) traz o resultado definitivo do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de brigadistas florestais de 2020 pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram). Eles ajudarão no combate aos incêndios neste período de seca. Confira o





disponível aqui. O CAC do Instituto está localizado na 511 Norte, bloco C, térreo. Os candidatos classificados deverão comparecer, entre os dias 13 a 15 de julho, na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC) do Brasília Ambiental, no horário de 9h às 12h ou de 13h30 às 16h30, de acordo com as escolha do candidato após preenchimento do formulário de contratação. O CAC do Instituto está localizado na 511 Norte, bloco C, térreo.

Os candidatos convocados devem apresentar cópia e original dos seguintes documentos:

Carteira de identidade;

Cadastro de pessoas físicas (CPF) em qualquer documento oficial que possua essa informação;

Documento que comprove a regularidade da situação militar do candidato (candidato do sexo masculino);

Certidão de casamento ou união estável, caso se enquadre nesta situação;

Número de inscrição no PIS/PASEP com data de vinculação;

Título de Eleitor (Comprovante de Votação ou Declaração Expedida pelo Órgão Competente);

Duas fotos 3x4 coloridas;

Comprovante de abertura de conta corrente Banco de Brasília – BRB;

Declaração do endereço residencial, conforme modelo disponível no site do BRASÍLIA AMBIENTAL ou comprovante de conta água ou luz ou telefone no nome do candidato;

Declaração do Tipo Sanguíneo e Fator RH;

Carteira nacional de habilitação para os candidatos às vagas de Supervisor de Brigada e

Chefe de Brigada e aqueles que pontuaram com este item;

Certificado/ declaração de curso(s) de capacitação – brigadista de combate a incêndios florestais;

Certificado/ declaração de cursos de qualificação - aqueles que pontuaram com este item;

Comprovante de Escolaridade do Ensino médio ou Ensino Superior (Diploma ou

Certificado) para os candidatos às vagas de Supervisor de Brigada e aqueles que pontuaram com este item;

Declarações de experiências profissionais;

Certidão de antecedentes criminais – Polícia Federal ( aqui );

); Certidão negativa de distribuição (Ações criminais) – TJDFT ( aqui );

); Certidão negativa de distribuição (Ações criminais) – Estado de residência do candidato, caso more fora do DF;

Certidão de quitação eleitoral ( aqui );

); Certidão (negativa) de Crimes Eleitorais ( aqui );

); Apresentação da Certidão de Nascimento de dependentes e o respectivo Cadastro de Pessoa Física deles.

Apresentar o atestado médico original que foi enviado à Comissão Avaliadora aos candidatos que enviaram a cópia dele.



Mais vagas

Para este ano, a seleção conta com um aumento de 48% no número de vagas ofertadas, comparando-se com o ano anterior. A ação faz parte do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema).“É gratificante ver que o esforço conjunto de vários órgãos resultou na captação de recursos, possibilitando a contratação de mais profissionais no combate aos incêndios florestais em 2020. Essa ação é necessária para o meio ambiente e a saúde,” comentou o secretário de Meio Ambiente do DF, Sarney Filho.





Foram oferecidas ao todo 148 vagas – sendo que 120 são para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e quatro para supervisores. Eles irão atuar até o dia 30 de novembro. Essa contratação é uma das ações do governo para evitar e combater incêndios nas Unidades de Conservação espalhadas pelo DF.





Para mitigar os efeitos do período de estiagem sobre as unidades de conservação e parques, o Brasília Ambiental também criou novo setor para concentrar os esforços no combate aos incêndios. “Graças ao empenho da Sema, poderemos minimizar os impactos sobre a fauna e a flora e assim proteger o nosso Cerrado”, enfatizou o presidente interino do Instituto Brasília Ambiental, Cláudio Trinchão.





Os brigadistas também atuarão, em parceria com o Corpo de Bombeiros do DF e demais órgãos que compõem o PPCIF, na prevenção e combate a incêndios em outras áreas, além das Unidades de Conservação.





Veja aqui outras informações sobre o processo seletivo.









* Com informações do Ibram