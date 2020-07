8 concursos abertos em Goiás oferecem 884 vagas e salário de até R$ 13,3 mil

Divisa do estado de Goiás e o Distrito Federal (foto: Divulgação/Senado )

São oferecidas 209 vagas imediatas de níveis fundamental, médio e superior, além de formação de cadastro reserva. Os salários vão de R$ 1.045 a R$ 3.140.





As oportunidades são para agente comunitário de saúde (15); agente administrativo (8); agente de limpeza urbana (20); agente fiscal de obras, posturas, ambiental, trânsito e transportes, do consumidor e outros serviços (6); agente fiscal de tributos (6); agente fiscal sanitário (3); arquiteto urbanista (2); assistente social (2); auxiliar de saúde bucal (8); auxiliar de serviços gerais (25); avaliador de imóveis (2); enfermeiro (10); merendeiro (10); motorista (9); motorista de ambulância (5); professor (30); técnico de enfermagem (28) e trabalhador braçal (20).





Interessados pode se inscrever de 27 de julho a 17 de agosto pelo site da UFG . As taxas vão de R$ 60 a R$ 100.





A seleção dos candidatos será feita por meio de prova objetiva prevista para o dia 27 de setembro. Haverá ainda além de prova de capacidade física, curso de formação e análise de títulos de acordo com o cargo escolhido.





Prefeitura de Chapadão do Céu

São 116 vagas, além de formação de cadastro reserva, para níveis fundamental, médio e nível superior. Os salários variam de R$ 974,89 a R$ 3.475,48.





As chances são para auxiliar de serviços gerais (29), agente de serviços de higiene e alimentação (4), motorista (8), agente de trânsitos (1), auxiliar de creche (23), executor administrativo (1), fiscal de obras e meio ambiente (1), fiscal de saneamento básico (1), fiscal de vigilância sanitária (1) e professor (artes, ciências, educação física, educação infantil, geografia, história, letras - português/inglês, matemática e pedagogia).





As inscrições poderão ser feitas de 31 de julho a 23 de agosto, no site da Ganzaroli - Assessoria, Consultoria e Concursos . As taxas variam de R$ 40 a R$ 80. Haverá prova objetiva em 18 de outubro.



Prefeitura e a Câmara Municipal de Itauçu

São 71 vagas imediatas e formação de quadro de reserva para todos os nívies escolares de formação. Os salários vão de R$ 1.045 a R$ 1.975,85.





As chances são para coveiro (1), merendeira (2), operador de máquinas pesadas (2), operário de serviços gerais (20), vigilante (4), cozinheiro (1), motorista (4), agente comunitário de saúde (7), auxiliar de administração (4), fiscal de posturas (1), fiscal do meio ambiente (1), guarda civil (8), professor nível ii - pedagogia (15) e controlador interno (1).





As inscrições deverão ser feitas de 20 de julho a 18 de agosto, pelo site www.itame.com.br/site/concursos . O valor da taxa varia de R$ 50 a R$ 90. Dependendo do cargo, haverá provas objetiva, de redação, de títulos, prova prática, teste de aptidão física, avaliação psicológica e curso de formação.



Prefeitura de Corumbaíba

São 70 vagas destinadas a candidatos de todos os níveis escolares com salários que variam de R$ 1.357,18 a R$ 3.869,40.





As chances são para motorista; fiscal de posturas, edificações e meio ambiente; técnico em enfermagem, biólogo, enfermeiro, engenheiro ambiental, médico veterinário e professor de Educação Infantil.





www.ibraspconcursos.com.br. As taxas variam de R$ 70 a R$ 200. As inscrições vão somente até 10 de julho, pelo siteAs taxas variam de R$ 70 a R$ 200.





Prefeitura de Campos Belos

São 31 oportunidades imediats e formação de cadastro reserva para todos os nívies escolares de formação. O salários vão de 1.045 a R$ 3.026,66.





Há chances para agente de serviços gerais (5), agente de serviços de higiene e alimentação (7), auxiliar de pedreiro e motorista (2). já as vagas de nível médio são para agente administrativo (3), técnico em enfermagem (5) e técnico em laboratório. por fim, as oportunidades de nível superior são para as funções de biomédico (1), enfermeiro (1), fisioterapeuta (1), fonoaudiólogo (1), nutricionista (1), odontólogo (1), professor de artes, professor de ciências, professor de geografia, professor de história e professor pedagogo.





As inscrições deverão ser feitas de 3 a 23 de agosto, pelo site www.itame.com.br . As taxas vão de R$ 50 a R$ 90.





Haverá provas objetivas e de redação para professores será aplicada em 4 de outubro.





Prefeitura de Ceres

São 168 vagas de níveis fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1.000,91 a R$ 10.743,41.





Há chances de nível fundamental para auxiliar de serviços de higiene e alimentação (14), auxiliar de serviços gerais - predial (13), auxiliar de serviços gerais - braçal (8), auxiliar de serviços gerais - coletor de lixo (3), auxiliar de serviços gerais - vigilante/ porteiro (8) e coveiro (6).





Quem tem nível médio pode concorrer a agente de apoio educacional (15), agente comunitário de saúde - Vila Pedrosa (4), agente comunitário de saúde - São Francisco (1), agente comunitário de saúde - Jardim Ribeiro (1), agente comunitário de saúde - Jardim Tropical (1), agente comunitário de saúde - Jardim Petrópolis (1), agente de combate à endemias (4), assistente administrativo (20), auxiliar de consultório dentário (5), fiscal de meio ambiente (3), fiscal de trânsito (1), fiscal sanitarista (3), mecânico (3), motorista (2), técnico de laboratório (2), técnico em enfermagem (5), técnico em segurança do trabalho (1), telefonista (4).





E graduados podem concorrer a assistente social (2), enfermeiro (3), engenheiro ambiental (1), fisioterapeuta (2), fonoaudiólogo (2), médico (2), médico perito (1), nutricionista (2), odontólogo (2), profissional do magistério: professor - pedagogo (20), profissional do magistério: professor - educação física (3), psicólogo clínico (2), psicólogo escolar (1) e terapeuta ocupacional (1).





As inscrições foram reabertas até 16 de julho e podem ser feitas pelo site da UEG, com taxas de R$ 55 a R$ 125. As provas objetivas serão aplicadas em 13 de setembro.





Prefeitura de Mozarlândia

Foram abertas 111 vagas, além de formação de cadastro reserva, para todos os níveis de ensino. Os salários vão de R$ 998 a R$ 13.350.





Quem tem nível fundamental pode concorrer a agente de vigilância (5), eletricista (1), executor de serviços gerais (6), gari (14), operador de máquinas (5) e motorista de garagem (8).

Para nível médio tem os postos de agente de combate às endemias (4), agente de fiscalização (2), auxiliar de saúde bucal (1), bibliotecário (1), executor administrativo (6), fiscal ambiental (2), fiscal de vigilância sanitária (2), técnico de enfermagem (2) e técnico de radiologia (1).





E quem tem formação superior as chances são para advogado (1), assistente social (2), biólogo (1), enfermeiro (4), farmacêutico (2), gestor ambiental e sanitário (1), gestor público (2), médico (2), odontólogo (1), professor de geografia (1), professor de língua portuguesa (1), professor de matemática (1), professor pedagogo (30), psicólogo (1) e tesoureiro (1).





As inscrições devem ser feitas entre 3 e 28 de agosto, pelo site www.itame.com.br . As taxas variam de 50 a R$ 90. Os candidatos serão submetidos a prova objetiva em 10 de outubro.





Prefeitura de Rialma

O objetivo é o preenchimento de 108 vagas para todos os nívies escolares. O salários vão de R$ 1.045,00 a R$ 8.000.





Há vagas para auxiliar de saúde bucal (2), auxiliar de serviços gerais (18), cozinheiro (3), gari (2), jardineiro (3), operador de máquinas (2), recolhedor de lixo (2), agente comunitário de saúde (8), agente de combate a endemias (3), agente do departamento de recursos hídricos (1), agente do departamento de reflorestamento e fiscalização do solo (1), auxiliar de escrita (4), controlador interno (1), fiscal de vigilância sanitária (1), fiscal do departamento de preservação e fiscalização do meio ambiente (4), monitor de creche (10), motorista (8), recepcionista (1), técnico de enfermagem (4), vigia noturno (1), analista ambiental (3), enfermeiro (4), farmacêutico (1), fonoaudiólogo (1), médico - clínico geral (1), nutricionista (1), odontólogo (1), professor de dança (1), professor de educação física (1), professor de educação infantil (6), professor de ensino fundamental (6), professor de música (1) e psicólogo (2).





As inscrições deverão ser feitas de 20 de julho a 10 de agosto, por meio do site do Centro de Seleção da UFG . As taxas variam de R$ 60 a R$ 100.





O concurso vai aplicar prova objetiva em 6 de setembro. Haverá prova de capacidade física, prova prática, análise de títulos e curso de formação, dependendo do cargo escolhido para disputa.