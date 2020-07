Multinacional brasileira de transformação digital abre inscrições para programa de estágio 2021

(foto: Mark Mags/Pixabay )

A CI&T, multinacional brasileira especializada em transformação digital, abriu as inscrições para a edição 2021 do seu programa de estágio, o CI&T Next Gen.



Neste novo processo de seleção serão contempladas 200 vagas distribuídas entre sua sede em Campinas (SP) e o escritório em Belo Horizonte.



As inscrições vão até o dia 31 e podem ser feitas diretamente na página especial do programa no site da CI&T.





Com 25 anos de atuação, a CI&T atua com projetos de transformação digital de grandes companhias globais, e é referência em gestão e formação de pessoas.



Com mais de uma década presente consecutivamente no ranking das 150 Melhores Empresas para Trabalhar (GPTW Brasil) e eleita umas das melhores empresas para se trabalhar em 2020 segundo o ranking da Glassdoor, a CI&T tem sido reconhecida por oferecer um ambiente de trabalho multicultural, com equipes engajadas em inovar, colaborar e que respeitam a diversidade.



Junto com o compromisso de alavancar o potencial de negócios de grandes marcas, a CI&T vai além para desenvolver o potencial das pessoas que compõem seu time de talentos.





Para o programa CI&T Next Gen 2021, a CI&T irá dobrar o número de vagas oferecidas para estágio em relação ao processo realizado no ano passado. Para a edição 2020, a companhia contratou 100 estudantes.



Para a edição 2021, serão 200 vagas destinadas para estudantes de cursos técnicos ligados à tecnologia da informação ou de graduação em ciências ou engenharia da computação, análise de sistemas, matemática, estatística, física ou similares com conclusão após dezembro de 2021, e que terão a oportunidade de desempenhar na prática todo o aprendizado até o término do seu curso.



O tempo de estágio deverá ser de pelo menos 12 meses, sendo 30 horas semanais (8h às 15h). O domínio do inglês pode ser um diferencial para o candidato.





processo seletivo do Programa de Estágio da CI&T se destaca pela adoção de formatos inovadores, que unem o lúdico com atividades dinâmicas e com muita "mão na massa".



No último ano, por exemplo, foram 18 horas de total interação, com salas temáticas e desafios que engajaram os participantes a solucionar os códigos. Confira um pouco da última edição do programa neste vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ed9ZEcSg9GA





"Para a edição 2021 do CI&T Next Gen, queremos elevar o potencial dos nossos participantes ainda mais, trazendo o melhor dos desafios técnicos, somado a nossa capacidade de proporcionar ambientes mais descontraídos e contribuindo para que o candidato extraia o melhor de si. Este ano, nosso maior desafio é continuar oferecendo uma experiência WOW em um processo 100% on-line", afirma Carla Borges, Head of People da CI&T.



Carla Borges enfatiza que a empresa acredita que "as pessoas são o principal ativo de uma empresa. E na CI&T sempre prezamos por potencializar não só competências técnicas, mas também humanas e comportamentais. Por isso buscamos por pessoas que que tenham paixão por inovação, e por trabalhar em equipe para um aprendizado contínuo."





O CI&T Next Gen 2021 contemplará um programa de desenvolvimento composto por três pilares:





Treinamentos





Um mês de treinamentos com a integração de áreas, nossa cultura e processos, para sua capacitação técnica.





Universidade Corporativa





A universidade corporativa da CI&T é pautada em e-learning com o objetivo de acelerar o desenvolvimento dos candidatos.





Certificações e Capacitação





A CI&T oferece materiais e ferramentas que possibilitam a busca pelo desenvolvimento técnico e de liderança.





Os interessados em saber mais sobre o programa CI&T Next Gen 2021 e sobre o cronograma de inscrições do processo seletivos podem acessar a página especial no site da CI&T clicando aqui: https://br.ciandt.com/carreiras/programa-de-estagio-next-gen?utm_source=imprensa&utm_medium=referral&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=nextgen