Crea/SE abre nova seleção com vagas de nível médio

(foto: Divulgação/Gov Rs ) Um novo edital de processo seletivo simplificado foi lançado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea/SE) no Diário Oficial da União (DOU). Foram abertas quatro vagas de nível médio.





As chances são para o cargo de profissional de suporte administrativo, com salário de R$ 1.298,37, para 40 horas de trabalho por semana. O edital ainda exige o mínimo de dois anos de experiência nas áreas de atendimento ao público, protocolo, financeiro ou administrativo.





Os candidatos serão avaliados por análise documental e curricular e entrevista, de caráter classificatório e eliminatório.





Todas as fases serão realizadas na capital Aracaju, assim como a cidade será a lotação dos candidatos aprovados.





Somente serão aceitas inscrições realizadas por envio de currículo e documentos comprobatórios, em formato PDF, para o e-mail: processoseletivo@crea-se.org.br identificando o assunto como "Processo Seletivo Simplificado - 001/2020 - PROFISSIONAL DE SUPORTE ADMINISTRATIVO".





As inscrições são gratuitas e se iniciam as 00:01min dia 09/07/2020 e poderão ser realizadas até às 23:59min do dia 10/07/2020.





O presente processo seletivo terá validade de um ano, a contar da data de publicação dos candidatos classificados. Este prazo pode ser prorrogado por igual período, a critério do CREA-SE. O edital não menciona o tempo dosc ontratos de trabalho.