Aeronáutica retoma concurso e reabre inscrições de edital com 180 vagas

(foto: Divulgação/FAB ) A Força Aérea Brasileira (FAB) alterou, após revogação de suspensão, dispositivos das Instruções Específicas para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2021 (IE/EA CPCAR 2021). Assim o concurso foi retomado e as inscrições para as 180 vagas reabertas. Os interessados em participar começaram às 10h desta sexta-feira (3/7) e seguem até as 9h do dia 21 de julho (horário de Brasília).





As vagas são destinadas a candidatos dos sexos masculino e feminino. Para ser matriculado no curso, o candidato precisa cumprir todas as exigências previstas nas Instruções Específicas deste Exame, não possuir menos de 14 nem completar 19 anos de idade até 31 de dezembro de 2021, e ter concluído, na data da Concentração Final do certame, em janeiro de 2021, o Ensino Fundamental do Sistema Nacional de Ensino.





O processo seletivo é composto de provas escritas (língua portuguesa, matemática, língua inglesa e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, procedimento de heteroidentificação complementar (para candidatos negros que optarem pelo sistema de reserva de vagas) e validação documental.





As provas escritas ocorrerão em 18 de outubro de 2020. Os aprovados em todas as etapas deste processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA), deverão se apresentar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena-MG, em 29 de março de 2021, para habilitação à matrícula no curso que tem duração de três anos. Após a conclusão do curso, o aluno fará jus aos certificados de conclusão do Ensino Médio e do próprio CPCAR e poderá concorrer às vagas previstas para o Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA).





Clique aqui e conheça os detalhes do processo seletivo. e conheça os detalhes do processo seletivo.



Oficiais

A Força Aérea Brasileira (FAB) publicou, no dia 29 de junho, as Portarias que alteram os dispositivos nas Instruções Específicas para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), Intendentes (CFOINT) e de Infantaria (CFOINF) da Aeronáutica para o ano de 2021.





As inscrições para os processos seletivos encerraram no dia 19 de março de 2020. Entretanto, o prazo para pagamento da taxa de inscrição, para os candidatos que já haviam se inscrito no prazo previsto, foi prorrogado até o dia 20 de julho de 2020.





As provas escritas ocorrerão no dia 11 de outubro de 2020. Os aprovados em todas as etapas deste processo seletivo e selecionados pela Junta Especial de Avaliação (JEA), deverão se apresentar na Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), no dia 25 de março de 2021, para matrícula e início do curso, que tem duração de 4 anos. Após a conclusão do curso com aproveitamento, serão nomeados Aspirantes a Oficial da Aeronáutica e classificados em Organizações Militares do COMAER.









* Com informações da FAB