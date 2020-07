Ibram divulga resultado preliminar para contratação de brigadistas

(foto: Divulgação/Agência Brasília ) Na edição desta sexta-feira (3), o Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publica o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de brigadistas florestais. O período para interposição de recurso vai até as 15h do dia 7 (terça-feira), por meio de formulário disponível no site do Instituto Brasília Ambiental (Ibram). O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 10.









O resultado pode ser conferido no DODF a O Ibram está oferecendo 120 vagas para brigadistas florestais combatentes, 24 para chefes de brigada e quatro para supervisores de brigada, que vão atuar até 30 de novembro deste ano.O resultado pode ser conferido no DODF a partir da página 53.





A contratação desses profissionais, por meio do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif) da Secretaria do Meio Ambiente (Sema), é uma das ações do governo para evitar e combater incêndios nas unidades de conservação espalhadas pelo DF, entre elas os parques ecológicos. Em parceria com o Corpo de Bombeiros, os brigadistas também vão atuar na prevenção e combate a incêndios em outras áreas.





Ao todo, são 148 vagas temporárias contemplando profissionais que vão atuar até 30 de novembro.

*Informações do Ibram