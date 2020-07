MSGás abre edital de seleção com salários de até R$ 8,4 mil

(foto: Divulgação/MSGás ) A Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) publicou novo edital de processo seletivo simplificado. O objetivo é o preenchimento temporário, por 12 meses, de duas vagas de níveis médio e superior. A lotação é na capital do Estado, em Campo Grande.





Assim, há chances para o cargo de gestor de operação e manutenção e técnico administrativo I. Os salários variam de de R$ 2.141,55 e R$ 8.440,95 para 40 horas semanais de trabalho.





Podem concorrer ao posto de gestor formados em Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Registro no CREA e CNH de categoria B. Já o cargo de te´cnico exige apenas nível médio completo.





As inscrições poderão ser feitas de 6 a 10 de julho, de forma gratuita, exclusivamente mediante encaminhamento da Ficha de Inscrição e documentos digitalizados, presente no anexo II do edital, ao email concurso@msgas.com.br, com o assunto: PSS – Nome do Emprego – Nome Completo do Candidato.





Os candidatos serão avaliados por análise da inscrição e documentos requisitados, avaliação curricular e avaliação de conhecimentos específicos no dia 14 de agosto.





A previsão, segundo o calendário oficial, é de que a seleção seja homologada em 28 agosto. A seleção terá validade de seis meses, prazo prorrogável por igual período.