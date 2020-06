Com salários de até R$ 8,6 mil, IgesDF tem quatro editais de seleção abertos

(foto: Divulgação/Agência Brasília )

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges/DF) está com quatro editais de processo seletivos públicos abertos. Há chances para analista em educação, engenheiro clínico, especialista de gestão de pessoas - remuneração e assistente de gestão de pessoas - treinamento. A jronada é de 40 horas de trabalho semanal. Além dos salários, há ainda vale-transporte e alimentação. A seleção ainda reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência.