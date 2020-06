Boa Vista oferta mais de 1.000 vagas para todos os níveis escolares

A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, de Boa Vista, em Roraima, abriu novo processo seletivo com oferta de até 1.013 vagas para todos os nívies escolares de formação. A seleção foi aberta devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19), o objetivo é atender o Hospital de Campanha do Exército Brasileiro - Área de Proteção e Cuidados (APC).

As oportunidades são para maqueiro hospitalar (70), auxiliar de farmácia (47), técnico em enfermagem (610), enfermeiro (195), nutricionista (51), fisioterapeuta (12), assistente social (14) e psicólogo (14). Os salários variam de R$ 1.102,22 a R$ 3.585,31, para jornada de 30 a 40 horas de trabalho semanal.

As inscrições são gratuitas e aceitas somente até as 23h59 desta sexta-feira (26/6), no site da Prefeitura de Boa Vista . O edital reserva 10% das vagas a pessoas com deficiência.