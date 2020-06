Diretor-geral da PRF convoca aprovados para matrícula no curso de formação

(foto: Divulgação/PRF ) O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eduardo Aggio de Sá, tornou pública, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (25/6), a convocação para a matrícula no Curso de Formação Policial (CFP) - terceira turma, referente ao concurso público para provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal.





Foram convocados aprovados dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Maro Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins.





A matrícula no CFP será efetuada, exclusivamente, via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br/concursos/prf_18 , no período de 8 horas do dia 29 de junho de 2020 e 16 horas do dia 1º de julho de 2020, observado o horário oficial de Brasília/DF.





Para tanto, o candidato deverá atualizar a Ficha de Identificação Pessoal (FIP), realizar upload de atestado médico, do Cartão de Vacinação, inclusive com a vacinação contra H1N1, além de comprovantes de testes para o Covid-19 (se houver).





Após realizar a matrícula, o candidato deverá apresentar-se pessoalmente no dia 8 de julho de 2020, no local de realização do CFP, para cumprimento do protocolo de vigilância epidemiológica local. Além de apresentar-se pessoalmente no dia 15 de julho de 2020 munido do comprovante de matrícula impresso, no horário nele determinado, no local de realização do CFP.





Serão realizados novos testes para Covid-19, sendo necessária a apresentação da Carteira Nacional de Habilitação.





O candidato que não formalizar o pedido de efetivação de matrícula até as 16 horas (horário oficial de Brasília/DF) do dia 1º de julho de 2020, confirmando a sua matrícula no CFP, será eliminado do certame.





O candidato que for matriculado no CFP continuará a ser submetido à investigação social, podendo vir a ser desligado do CFP e, consequentemente, eliminado do concurso, se não possuir conduta social e idoneidade moral compatíveis com o cargo.





O CFP da PRF O CFP terá a carga-horária de 985 horas presenciais e a distância, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados. Ele será realizado na cidade de Florianópolis/SC (UNIPRF, localizada na Rodovia José Carlos Daux, SC 401, Km 19, Canasvieiras, CEP 88032-005, Florianópolis/SC), no período de 15 de julho de 2020 a 6 de novembro de 2020.





As despesas decorrentes da participação no concurso público correm por conta dos candidatos. Durante o CFP, o candidato fará jus a auxílio financeiro de 50% da remuneração da classe inicial do cargo de Policial Rodoviário Federal, na forma da legislação vigente, à época de sua realização, sobre o qual incidirão os descontos legais, ressalvado o direito de optar pela percepção do vencimento e das vantagens do cargo efetivo, em caso de ser servidor da Administração Pública Federal.





O candidato convocado para o CFP deverá levar para as atividades na UNIPRF o enxoval listado no ato de convocação, que pode ser conferido em sua íntegra aqui.





A frequência em 100% das atividades do CFP é obrigatória e será aferida, diariamente, em cada atividade de ensino ou a qualquer momento, a critério da coordenação do CFP. Será permitido o percentual de até 15% de faltas justificadas.





Serão aplicadas duas provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, com 80 itens cada, que versarão sobre todos os conteúdos abordados no CFP. As provas objetivas serão aplicadas nas datas prováveis de 13 de setembro de 2020 e 25 de outubro de 2020, às 9 horas (horário local), para todos os candidatos, no mesmo local e endereço de realização do CFP. As provas objetivas terão a duração de 2 horas cada.





Durante o CFP, o candidato poderá ser submetido a avaliações psicológicas complementares, de caráter unicamente eliminatório.





O edital de resultado final no CFP será publicado no Diário Oficial da União e divulgado na internet, no site do Cebraspe, na data provável de 6 de novembro de 2020.