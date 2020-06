IFMT abre seleção relâmpago com mais de 50 vagas de nível superior

(foto: Divulgação/Gov MG )

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) publicou, no Diário Oficial da União (DOU), edital de abertura de processo seletivo simplificado com 57 vagas de nível superior. As chances são para professores, tutores e profissionais de apoio às atividades acadêmicas e administrativas, com lotação no Campus de Uberlândia.