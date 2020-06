Mineradora Nexa e Sebrae oferecem cursos gratuitos on-line para pequenos empreendedores

, está disponibilizandopor meio do projeto Nexa, Sebrae e você - uma parceria contra o novo coronavírus, que tem como objetivo capacitar empreendedores locais em diversas áreas e auxiliá-los a preparar o negócio para superar a crise causada pela pandemia. As

Desta vez, costureiras, confeiteiros, salgadeiros, cabelereiros, salões de beleza, donos de bar, entre outros segmentos, podem se inscrever, aprimorar sua visão empresarial e fazer os cursos a distância.

Os participantes terão a oportunidade de aprender um pouco mais sobre comocontrolar e organizar as finanças, otimizar suas vendas e promover o seu negócio por meio do marketing digital.

As inscrições e mais informações sobre o programa podem ser encontradas no site: http://oferta.sebraemg.com.br/parceria_nexa_sebraeminas_start

A Nexa Resources é uma dasalém de produzir cobre e chumbo. Atua há mais de 60 anos nos segmentos de mineração e metalurgia, com operações localizadas no Brasil e no Peru e escritórios em Luxemburgo e Estados Unidos.Temque atuam focados na construção da mineração do futuro, para ser cada vez mais sustentável, inovadora e com as melhores práticas de segurança e respeito às pessoas e ao meio ambiente.