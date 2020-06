Rede de varejo do Sudeste abre mais de 300 vagas, inclusive para Minas Gerais

(foto: mohamed_hassan /Pixabay)



A CASA&VIDEO, uma das maiores redes de varejo da região Sudeste, está com vagas abertas para as funções de promotor de vendas, auxiliar de serviços gerais e operador fiscal para início imediato.



São mais de 300 oportunidades para atuação no Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Todas as vagas estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD), mas, neste processo seletivo, as vagas de auxiliar são exclusivas para este público. está com vagas abertas para as funções de promotor de vendas, auxiliar de serviços gerais e operador fiscal paraSãopara atuação no Rio de Janeiro,São Paulo e Espírito Santo. Todas as vagas estão disponíveis também para pessoas com deficiência (PCD), mas, neste processo seletivo, as vagas de auxiliar são exclusivas para este público.





acessar o site 26 de junho. Não é possível entregar currículos impressos nas lojas. Os interessados em participar do processo seletivo devem www.casaevideo.com.br/trabalheconosco e preencher o cadastro, até o dia. Não é possível entregar currículos impressos nas lojas.





Reforçando sua característica de empresa inclusiva, para aumentar o time de auxiliares de serviços gerais (ASG), que reforçará a rotina de higienização nas lojas, são oferecidas mais de 50 vagas, todas exclusivas para a candidatura de PCDs. Para atuar como ASG, o candidato deve ter ensino fundamental, além de bom relacionamento interpessoal, proatividade e organização.



OS REQUISITOS





Quem quiser se candidatar para as oportunidades de operador fiscal (cerca de 70), atuando nas lojas, também precisa ter ensino médio completo. Ter vivência como fiscal de loja ou assistente de prevenção de perdas são requisitos desejáveis.





Já para promotor de vendas, são mais de 180 vagas. Além de ter ensino médio completo, é desejável que o candidato tenha experiência com vendas, preferencialmente de celulares e outros eletrônicos, já que essa será uma das atividades do profissional, que também poderá atuar na organização das vitrines e no caixa. Os promotores poderão trabalhar nas lojas ou nas unidades da CASA&VIDEO Mini (pontos de venda dentro de supermercados).





Para todas as funções, entre os benefícios oferecidos estão: assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-farmácia, vale-refeição, cesta básica e vale-transporte.

A CASA&VIDEO é uma das líderes em vendas no varejo fluminense, nos setores de utilidades domésticas, ferramentas, climatização e eletroportáteis. Com mais de 110 lojas e 60 unidades da CASA&VIDEO Mini nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais.