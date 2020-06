Rio de Janeiro abre nova seleção com 73 vagas e salários de até R$ 7,9 mil

(foto: Divulgação/Gov RJ ) Mais um processo seletivo simplificado emergencial foi aberto pela Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com o edital de abertura, doivulgado no Diário Oficial local desta quinta-feira (18/6), o objetivo é a contratação de 73 médicos em diferentes especialidades para a Secretaria Municipal de Saúde.





As remunerações variam de R$ 6.892,06 a R$ 7.918,03, para 24 horas de trabalho por semana.





Há chances nas seguintes especialidades: Cirurgia Pediátrica (3), Pediatria - sala de parto (4), Obstetrícia (1), Clínico (30), Geriatria (2), Cardiologia (1), Pediatria (2), Infectologia (3), Cirurgia Geral (3), Cirurgia Vascular (3), Ortopedia e Traumatologia (1), Anestesiologia (5), Intensivista Adulto (12), Neurocirurgia (1) e Psiquiatria (2).





Os acandidatos aprovados serão lotados nos Hospitais Maternidades Fernando Magalhães, Herculano Pinheiro e HMLJ/Coordenação Materno Infantil Leila Diniz, nos Hospitais Municipais Alvaro Ramos, Barata Ribeiro, Francisco da Silva Telles, Jesus, Nossa Senhora do Loreto, Piedade, Lourenço Jorge, Miguel Couto, Salgado Filho e Souza Aguiar, no CAPs Mané Garrincha e no Instituto Municipal Phillipe Pinel.





Para participar, os interessados devem realizar as inscrições até o dia 22 de junho, mediante preenchimento de formulário eletrônico de inscrição. Conforme definição do Ministério da Saúde, não serão aceitas inscrições de profissionais a partir de 60 anos de idade ou que apresentem condições de saúde incluídas nos grupos de risco aumentado diante da incidência do covid-19.





Os interessados serão avaliados somente por análise de currículo. O edital ainda reserva 20% das vagas a negros e índios e 5% a pessoas com deficiência.





Segundo o cronograma oficial, o resultado final deverá ser divulgado em 2 de julho.