Vagas em Brasília: FUB, UnB e IFB estão com editais abertos!

(foto: Divulgação/Gov federal - Vinicius Cardoso/CB/D.A Press )

São 16 vagas para cargos de nível intermediário e superior. O certame está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).





Para nível intermediário as oportunidades são para técnico de laboratório na área de biologia e química e técnico em radiologia. Já para nível superior as chances são para analista de tecnologia da informação, físico, médico psiquiatra, músico e psicólogo nas áreas clínica e escolar.





Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais para receberem remunerações variando entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66.





As inscrições podem ser realizadas até 6 de julho. As taxas variam entre R$ 61 para nível intermediário e R$ 104 para nível superior, podendo solicitar isenção candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.





A seleção será realizada por provas objetivas para todos os cargos e prova discursiva para os cargos de nível superior. Para os cargos de nível intermediário e para o cargo de música também haverá prova de desempenho teórico prático. Saiba mais sobre o concurao aqui.





Universidade de Brasília (UnB)

A UnB está com seis editais em aberto para a contratação de professores. São, ao todo, sete vagas. Confira:





Uma vaga é para substituição na área de conhecimento em audiologia. Para concorrer, é necessário a graduação em fonoaudióloga e titulação de doutor. O profissional contratado será lotado na Faculdade de Ceilândia, e desempenhará atividades em carga horária de 20 horas semanais com vencimentos que variam de R$ 2.236,32 a R$ 3.422,21 de acordo com a titulação. As inscrições poderão ser realizadas no período até a 26 junho (o edital não mencionana taxa). Os candidatos serão avaliados por meio de prova de títulos, didática e oral, todas de caráter eliminatório de classificatório.





Há também duas vagas para a área de medicina na especialidade de urgência e emergência e de neurologia. Neste caso, o salário varia de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21 com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições também vão até 26 de junho. As taxas vão de R$ 90,01 a R$ 145,78. Será aplicada prova escrita, prova oral, prova didática e de títulos.





Outra vaga é para professor do magistério superior, com doutorado, na área de terapia ocupacional no contexto escolar. O salário varia de R$ 4.472,64 até R$ 9.616,18 em regime de dedicação exclusiva. As inscrições podem ser feitas até 3 de julho, a taxa custa R$ 240,40. Os candidatos serão avaliados por prova escrita, prova oral, prova didática e títulos.





Uma nova vaga de professor substituto foi aberta para quem tem mestrado em comunicação, artes ou áreas afins. O professor selecionado atuará no Departamento de Audiovisuais e Publicidade, da Faculdade de Comunicação, nas seguintes áreas de conhecimento: direção cinematográfica, interpretação cinematográfica, administração e produção de filmes. O salário varia de R$ 3.130,85 a R$ 4.304,92 conforme titulação obtida, em regime de 40 horas semanais. As inscrições serão aceitas até 30 de junho (o edital não menciona taxa). Quem se candidatar será submetido a prova oral e prova de títulos.





Uma vaga também foi aberta para professor do magistério superior, com doutorado na área educação na especialidade de educação especial. O salário vai de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18 com o regime de dedicação exclusiva. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho. A taxa custa R$ 240. Os candidatos deverão fazer prova escrita, prova oral, prova didática e de títulos.





A última vaga em aberto é para professor substituto na área de economia, finanças e ciências contábeis,para atuação na faculdade de Planaltina. Para participar, é necessário que os candidatos tenham título de mestre em agronegócios, economia, finanças ou contabilidade, com graduação em gestão do agronegócio, economia ou contabilidade. O salário é de R$ 4.304,92 para 40 horas semanais de trabalho. As inscrições vão de 22 de junho a 12 de julho. Não será cobrada taxa de participação. A seleção será composta por prova de títulos e prova oral.





Clique aqui para se inscrever para as vagas de docentes efetivos e aqui para substitutos.





Instituto Federal de Brasília (IFB)

O novo processo seletivo simplificado oferta de 16 vagas temporárias de nível superior de formação escolar. Todas as chances são destinadas para o preenchimento do cargo de tradutor/intérprete em Língua Brasileira de de Sinais/Português (Libras).





Serão 40 horas semanais e a remuneração chega a R$ 4.638,66, conforme titulação e prova prática. Para concorrer é necessário ter bacharelado em letras - Libras ou licenciatura em letras ou curso superior + certificação de proficiência em tradução e interpretação de Libras.





A oportunidade é para trabalho em qualquer uma das dez unidades do Instituto nas regiões administrativas do Distrito Federal, e o contrato terá validade de até 24 meses, a contar da homologação do resultado do edital.





O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.