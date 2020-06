Brasília Ambiental decide reabrir prazo de inscrições para 222 vagas!

(foto: Divulgação/Sema DF ) Quem perdeu o curto prazo de inscrições da seleção com 222 vagas aberta pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Brasília Ambiental) pode comemorar! O órgão publicou novo edital no Diário Oficial local (DODF), desta quinta-feira (18/6), reabrindo o período para que os concurseiros interessados participem do processo seletivo.





Agora, as inscrições podem ser feitas a partir de hoje até 24 de junho (próxima quarta-feira), as 16h. A entrega do envelope contendo os documentos exigidos no edital poderá ser feitas nos dias 18, 19, 22, 23 e 24 de junho, das 9h às 18h.





Houve também alteração na data de divulgação do resultado preliminar da análise documental de identificação e curricular do candidato, agora com data provável de 3 de julho. A partir daí, serão três dias para interposição de recurso.





O resultado final e a convocação para contratação do concurso será divulgado na data

provável de 10 de julho no Diário Oficial do Distrito Federal e na página do Brasília Ambiental.





A seleção Por fim, foi incluído um novo subitem ao edital, o 12.10, firmando o prazo de validade do processo seletivo simplificado até o dia 30 de novembro de 2020. Veja a retificação completa a partir da

O edital prevê 120 vagas a brigadistas florestais combatentes, 24 chefes de brigada e quatro supervisores de brigada; além de mais 60 brigadistas florestais combatentes, 12 chefes de brigadas e dois supervisores de brigadas, que ficarão no quadro de reserva.





Os brigadistas florestais receberão remuneração mensal de R$ 2.090. Para os chefes de brigada, o salário é de R$ 2.612,50, enquanto os supervisores de brigada ganharão R$ 3.344. Para todos os casos, é preciso ter Carteira de Habilitação no mínimo na categoria B.