Brasília Ambiental encerra inscrições de seleção com 222 vagas hoje!

(foto: Divulgação/Sema DF ) Termina nesta terça-feira (16/6) o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 222 novos profissionais, entre brigadistas florestais combatentes, chefes de brigada e supervisores de brigada. Gratuitas, as inscrições podem ser feitas até as 16h, na forma on-line; e, no modo presencial, até as 18h, sendo obrigatório o curso de Formação de Brigada de Combate a Incêndio Florestal.





A contratação desses profissionais é uma das ações do governo, por meio do Plano de Prevenção de Combate aos Incêndios Florestais (Ppcif) coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema), que contempla as unidades de conservação espalhadas pelo DF – entre essas, 72 parques. Os brigadistas também atuam em parceria com o Corpo de Bombeiros na prevenção e combate a incêndios em outras áreas.





Os brigadistas florestais receberão remuneração mensal de R$ 2.090. Para os chefes de brigada, o salário é de R$ 2.612,50, enquanto os supervisores de brigada ganharão R$ 3.344. Para todos os casos, é preciso ter Carteira de Habilitação no mínimo na categoria B.









O edital prevê 120 vagas a brigadistas florestais combatentes, 24 chefes de brigada e quatro supervisores de brigada; além de mais 60 brigadistas florestais combatentes, 12 chefes de brigadas e dois supervisores de brigadas, que ficarão no quadro de reserva.

Inscrições

O candidato poderá escolher fazer sua inscrição de três maneiras. Nas duas primeiras, o processo ocorrerá de forma virtual: basta preencher o formulário de inscrição, enviando os documentos para o link “Inscrição on-line e currículo profissional”. O candidato também poderá utilizar o link “Inscrição on-line” para o preenchimento do formulário. Os links podem ser acessados no site do Ibram. Os documentos deverão ser enviados para o e-mail brigada.ibram@ibram.df.gov.br.





Já na terceira opção, repete-se a forma de preenchimento do formulário de inscrição, mas a entrega dos documentos será presencial, por meio de um envelope com documentos inseridos, juntamente com o Anexo – I. O material poderá ser levado à sede do Ibram: SEPN 511, Bloco C, Edifício Bittar.





Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (61) 3214.5666 e (61) 3214.5667, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.