Mais de 250 vagas e salários de até R$ 6 mil são oferecidos em prefeitura no MA

(foto: O Imparcial )

A Prefeitura de Alto Alegre do Pindaré, no interior do Maranhão, anunciou a abertura de inscrições de seu novo concurso público destinado ao preenchimento de 259 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior.O período de trabalho é de 20 a 40 horas semanais, com vencimento a ser recebido pelo candidato aprovado e contratado no valor que varia de R$ 1.045 a R$ 6 mil, além de salário base, repouso remunerado, gratificações e repouso remunerado.Confira abaixo os cargos disponíveis: