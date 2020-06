TOTVS abre mais de 100 vagas para profissionais de TI

(foto: 272447 /Pixabay )



A empresa de tecnologia TOTVS anuncia a abertura de mais de 100 vagas de emprego voltadas para a área de TI.As oportunidades são para profissionais de tecnologia interessados em projetos estratégicos e áreas das diversas frentes, como telemetria, monitoramento de dados, cloud e projetos da TOTVS Techfin.





Neste primeiro momento, a empresa fará as entrevistas, bem como receberá os novos contratados, de maneira on-line, com direito a integração remota e ao vivo.



Os materiais básicos para exercerem as atividades (computador, materiais ergonômicos e de escritório) serão enviados para as casas dos novos colaboradores .





"Essas novas vagas são oportunidades muito interessantes para quem tem formação em TI ou se identifica com o setor e quer ingressar na maior empresa de tecnologia do Brasil. Não sentimos que estamos agindo na contramão do mercado, mas sim dando continuidade às nossas ações neste momento desafiador", afirma Izabel Branco, VP de RH da TOTVS.



Conforme Izabel Branco, "acreditamos no Brasil que faz e na capacidade dos profissionais do nosso país. Queremos incentivar ainda mais o crescimento dessa comunidade de TOTVERS desenvolvedores".





informações sobre cada uma das vagas, bem como as inscrições, devem ser feitas pelo site: http://totvs.gupy.io/?utm_source=trabalhe-conosco&utm_medium=website .





Líder no mercado SMB do Brasil, a TOTVS cria soluções inovadoras para transformar o dia a dia das empresas e ajudá-las a superar os desafios de seus negócios.



É a maior empresa de desenvolvimento de software de gestão do%u202Fpaís, investindo R$ 1,7 bilhão em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 5 anos para atender as exigências de 12 setores da%u202Feconomia.



Como uma empresa originalmente brasileira, a TOTVS acredita no "Brasil que faz" e apoia o crescimento de milhares de negócios e empreendedores, de norte a sul do país, por meio da tecnologia.%u202F



Para mais informações, acesse: https://www.totvs.com/