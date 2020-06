Exército lança concurso público com 70 vagas de nível médio

(foto: Divulgação/IME ) O Comando do Exército, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) e do Instituto Militar de Engenharia (IME), divulgou novo edital de abertura de concurso público no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (9/6)! O objetivo é a admissão ao curso de formação e graduação de oficiais (CACFG/Ativa) do quadro de engenheiros militares, de 2020/2021.





O curso realizar-se-á no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de Janeiro, possui a duração de cinco anos, e apresenta currículos estruturados para atender à graduação em engenharia militar e à formação do oficial.





Ao ingressar no primeiro ano do IME, o(a) candidato(a) adquire a condição de militar e de aluno(a) do Curso de Formação de Oficiais da Reserva do IME (CFOR/IME) e recebe fardamento, alimentação, assistência médica, dentária, psicológica, alojamento e soldo inicial de R$ 1.334, podendo vir a receber promoções com os correspondentes novos proventos de acordo com a legislação em vigor.





Ao término do curso, o(a) aluno(a) será incluído(a) no QEM, na forma da legislação em vigor. A ascensão a um grau hierárquico superior se dá por meio de promoção e depende do atendimento de requisitos próprios, podendo chegar até ao posto de General de Divisão.





De acordo com o regulamento, o concurso destina-se a preencher 70 vagas para ambos os sexos, sendo 56 para ampla concorrência e 14 para candidatos negros. Pode participar quem tem nível médio de formação escolar completo até o ato da matrícula. É preciso ter, no mínimo, 16 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula; além de altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres.





De acordo com o previsto no Estatuto dos Militares, Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, os candidatos não podem ter filho(s) ou dependente(s) e não ser casado ou haver constituído união estável, por incompatibilidade com o regime exigido para a formação ou graduação, sendo condição essencial para ingresso e permanência nos órgãos de formação ou graduação que mantenham regime de internato, dedicação exclusiva e de disponibilidade permanente peculiar à carreira militar. O(A) candidato(a) deverá apresentar uma declaração, com firma reconhecida em cartório.



Inscrições e fases do concurso

As inscrições podem ser feitas de 2 de julho a 18 de agosto, pelo site www.ime.eb.br . A taxa custa R$ 100.





O concurso será composto por exame intelectual (EI), inspeção de saúde (IS), exame de aptidão física (corrida de 12 minutos, abdominal supra e flexão de braços sobre o sole - EAF), avaliação psicológica (Avl Psc) e procedimento de heteroidentificação (PH).





O início das provas será às 13h30min, com fechamento dos portões 12h45, com duração de quatro horas em ambas as fases, sendo que as provas de português e inglês serão realizadas no mesmo dia com tempo total de realização de quatro horas. As provas serão iniciadas no mesmo horário oficial, em todo o Brasil, tomando como referência o horário de Brasília.





O exame intelectual será composto de duas fases, em de outubro. A primeira fase será aplicada no Colégio Militar do Rio de Janeiro e constará de uma prova objetiva de matemática, de física e de química, possuindo caráter eliminatório; a segunda fase será aplicada nas demais regiões militares (incluindo Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Recife, Fortaleza, Manaus, Belém, Campo Grande, Teresina, Salvador, Curitiba, entre outras cidades) e constará de cinco provas: matemática, prova composta por questões discursivas; física, prova composta por questões discursivas; química, prova composta por questões discursivas; português, prova composta por questões objetivas e redação; e inglês, prova composta por questões objetivas.