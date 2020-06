Com adicional para covid-19, RioSaúde abre 166 vagas com salários até R$ 21 mil

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro (RioSaúde) divulgou mais um processo seletivo simplificado para o enfrentamento da emergência de saúde pública devido a pandemia causada pelo novo coronavírus (covid-19). Desta vez, o objetivo é a admissão, por tempo determinado, de 166 médicos de terapia intensiva.





Os salário oferecido pelo edital 081/2020 varia de R$ 8.208,81 a R$ 21.208,52, já contabilizados os adicionais, inclusive um adicional específico para a covid. As jornadas vão de 12 a 30 horas de trabalho.





Para participar, é necessário que os candidatos tenham residência ou título de especialização em terapia intensiva, experiência na área de atuação e registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM).





Interessados poderão se inscrever a partir do dia 4 de junho de 2020, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura/RioSaúde . Não serão aceitas candidaturas de profissionais com idade superior a 60 anos, por conta do risco do contágio da coronavírus.





O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de 15 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, no caso de permanência do estado de emergência por conta da pandemia.





Os candidatos serão avaliados por análise de títulos e documentos.





De acordo com edital, o quantitativo de vagas não está limitado ao número inicialmente previsto no edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento.