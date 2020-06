Boa Vista oferece 320 vagas com salários de até R$ 10,8 mil

(foto: Divulgação/Prefeitura de Boa Vista RR )



De acordo com a Prefeitura, o certame está pautado em decretos recentes que declararam o estado de calamidade pública, situação que recomenda a adoção de medidas urgentes no sentido de evitar o colapso no atendimento da população nas unidades de saúde do município. A Prefeitura de Boa Vista publicou nesta quinta-feira (4/6), edital de um novo processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária e excepcional de profissionais para atender a rede municipal de saúde. São ofertadas 320 vagas para médico clínico geral, enfermeiro, fisioterapeuta e técnico em enfermagem (dessas, 32 vagas são para pessoas com deficiência).Há oportunidades disponíveis entre os seguintes cargos: técnico em enfermagem (110), enfermeiro (110), fisioterapeuta (22) e médico clínico geral (110). Os salários variam de R$ 1.405,27 a R$ 10.809,75, para 40 horas de jornada de trabalho por semana.De acordo com a Prefeitura, o certame está pautado em decretos recentes que declararam o estado de calamidade pública, situação que recomenda a adoção de medidas urgentes no sentido de evitar o colapso no atendimento da população nas unidades de saúde do município.









Investimentos na saúde

A Prefeitura de Boa Vista tem reforçado os quadros da saúde municipal, principalmente nesse período de pandemia de coronavírus. Esta é a terceira contratação só este ano. Mais de 260 profissionais aprovados no último concurso realizado pelo município foram chamados, além disso, a prefeitura também realizou seletivo para contratação de 111 técnicos de enfermagem para atuarem no Hospital de Campanha do Exército, agora abre mais 320 vagas. Somando, são quase 700 vagas abertas desde o início do ano.







* Com informações da Prefeitura de Boa Vista