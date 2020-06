11 concursos públicos autorizados recentemente oferecem mais de 9.300 vagas

(foto: Divulgação/Governo PR )

O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Paulo Spencer Uebel, e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinaram nova portaria interministerial, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (4/6), autorizando o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) a abrir uma nova seleção pública. O objetivo é a contratação, por tempo determinado, do quantitativo máximo de 1.481 profissionais, a partir de junho de 2020, para o atendimento de emergências ambientais. As chances serão para brigadistas, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor de brigada. Saiba mais aqui.





PCPA

A Polícia Civil do Pará (PCPA) anunciou que retomou o processo licitatório (concorrência pública) para contratação da empresa que vai organizar o concurso público da corporação. O processo será reiniciaado a partir deste mês de junho. Assim, segundo a PCPA, se o novo cronograma estabelecido for seguido sem interrupções e caso não haja recursos nas três fases da licitação (habilitação, técnica e financeira), a previsão é de que em meados de agosto ou setembro, o edital do concurso seja publicado! Ao todo, serão 1.495 vagas para os cargos de delegado (265), escrivão (252), investigador (818) e papiloscopista (160). Saiba mais aqui.





SEDF

O secretário de Economia do Distrito Federal, André Clemente de Oliveira, também autorizou a relização de um novo processo seletivo simplificado para a Secretaria de Educação! De acordo com a portaria de autorização, publicada em edição extra do Diário Oficial (DODF) de 27 de maio, o objetivo é a contratação temporária de professores substitutos à Carreira Magistério Público para o ano letivo de 2021. Há ainda a possibilidade de que os contratados sejam também convocados para o ano letivo de 2022, com a anuência prévia desta Secretaria de Estado. Saiba mais aqui.





SES/DF

Um novo processo seletivo simplificado foi autorizado para a Secretaria de Saúde (SES/DF)! De acordo com a portaria de autorização, publicada no Diário Oficial local (DODF), também em edição extra de 27 de maio, serão abertas 900 vagas para profissionais da saúde de nível superior e técnico. O objetivo é a realização de triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de coronavírus (covid-19). Saiba mais aqui.





Ibram/DF

Um novo processo seletivo simplificado também foi autorizado para a contratação temporária de 148 brigadistas no DF. O objetivo é a prevenção e combate a focos de incêndio no cerrado. A autorização foi publicada em edição extra do Diário Oficial local (DODF), de 25 de maio. Desse total de vagas, quatro serão para supervisores de brigada, 24 para chefes de brigada e 120 para brigadistas combatentes. De acordo com a portaria de autorização, a seleção ainda formará cadastro reserva igual a 50% do número de vagas autorizadas – o que totaliza 222 vagas ao todo. Saiba mais aqui.



Ministério da Saúde

O secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Uebel; e o ministro de Saúde substituto, Eduardo Pazuello, resolveram autorizar a contratação, por tempo determinado, do quantitativo máximo de 5.158 profissionais de níveis médio e superior. O aval foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 26 de maio. Os profissionais poderão ser contratados a partir de maio de 2020 para atuar nas atividades de assistência e apoio à assistência à saúde, nas cidades do país que fazem frente ao combate do novo coronavírus (covid-19)

Itamaraty

Em 15 de maio, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, publicou nova portaria com o regulamento para o concurso público para diplomatas 2020! De acordo com a publicação, serão oferecidas 25 cargos na classe de terceiro-secretário da carreira. Saiba mais aqui.





PGDF

O secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, André Clemente de Oliveira, publicou autorização, em 6 de maio, para que seja realizado um novo concurso público para a Procuradoria-Geral local (PGDF). Serão, ao todo, 130 oportunidades, sendo 65 vagas imediatas para o cargo de procurador do DF, além de 65 vagas para formação de cadastro reserva. Saiba mais aqui.





Secec/DF

Em fevereiro deste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec/DF) tornou pública a comissão organizadora que será responsável pela realização do novo concurso público da pasta. O objetivo é analisar as especialidades e cargos da Carreira de Atividades Culturais. Em 15 de maio, o secretário Bartolomeu Rodrigues da Silva assinou nova portaria prorrogando o prazo para continuidade da análise e conclusão dos trabalhos do grupo de trabalho. Saiba mais aqui.





DPDF





Zoológico de Brasília O concurso Defensoria Pública do Distrito Federal foi autorizado em janeiro deste ano, mesmo mês em que a comissão da seleção foi formada. Serão abertas 60 vagas, além da formação de cadastro reserva, para o cargo de analista de apoio à assistência jurídica da DPDF. Em 30 de abril a banca organizadora que será responsável pelo concurso público foi escolhida. Saiba mais aqui.