FGV oferece capacitação a professores sobre técnicas de comunicação para aulas on-line e ao vivo

A pandemia do COVID-19 colocou professores e alunos diante de uma nova realidade. Ao mesmo tempo em que a tecnologia vem sendo uma grande aliada para dar aulas, ela trouxe um desafio para os docentes: torná-las interessantes e prender o interesse dos estudantes em um ambiente bem diferente do habitual.



Diante desse cenário, a Fundação Getulio Vargas oferece, no dia 12 de junho, às 16h, a capacitação gratuita "Técnicas de comunicação para aulas on-line e ao vivo" voltada a professores do ensino médio.





O projeto visa colaborar com o ensino e auxiliar as redes públicas e privadas de todo o Brasil com a capacitação de seus professores para tirar o máximo proveito de suas aulas on-line, gravadas ou ao vivo.



Ministrado pelo professor, consultor e escritor com especialização em marketing e neurociência pedagógica Ney Pereira, o programa terá duração de duas horas e vai abordar assuntos pertinentes a melhoria da comunicação nesse novo cenário, o que não inclui questões tecnológicas e o uso de ferramentas e plataformas.





Entre os temas abordados estão: as diferenças e aplicações do universo das falas públicas, como webinar, videoaula e aula gravada, além de táticas para conquistar e manter a atenção dos alunos por meio do vídeo. O programa também vai apresentar um guia sobre como organizar e roteirizar apresentações ministradas on-line.





A capacitação tem duração de duas horas e é necessário fazer inscrição para receber o link de acesso.





