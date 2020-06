Marinha prorroga inscrições de concurso para Escola Naval

(foto: Divulgação/Marinha ) Os candidatos interessados em concorrer no concurso público para ingresso na Escola Naval da Marinha do Brasil tem mais alguns dias para se inscrever. O prazo de inscrições foi prorrogado e agora os cadastros poderão ser feitos até 7 de junho. Estão sendo oferecidas 22 vagas, sendo 10 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino.





O curso é gratuito e tem duração de quatro anos, sob regime de internato, em Angra dos Reis/RJ. Durante o curso, o aspirante receberá remuneração de R$ 1.574,12, sendo R$ 1.334 relativos ao soldo militar, R$ 173,42 de adicional militar e R$ 66,70 de adicional de compensação por disponibilidade militar. Além disso, será proporcionado ao aluno alimentação, uniforme, vencimentos e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

As inscrições podem ser feitas, pelo site da Marinha . A taxa de inscrição custa R$ 65. O pagamento poderá ser feito até 11 de junho.





Para concorrer é necessário ter 18 anos completos e menos de 23 anos de idade no primeiro dia do mês de janeiro de 2021; ter concluído, com aproveitamento ou estar em fase de conclusão, do 3º ano do ensino médio; além de altura mínima de 1,54m e a máxima de 2,00m.





A seleção será composta, a partir da segunda quinzena de agosto de 2020, por prova escrita objetiva de matemática e inglês; prova escrita objetiva de física e português; redação; verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso; avaliação psicológica; verificação de documentos e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração; e período de adaptação.





Os Cursos ministrados na Escola Naval (EN), denominados “Cursos de Graduação da Escola Naval”, são destinados à formação de Oficiais para o Corpo da Armada (CA), o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) e o Corpo de Intendentes de Marinha (CIM).





Os seguintes Cursos de Graduação e habilitações serão oferecidos:





I) Corpo da Armada - Habilitações:

- Mecânica;

- Eletrônica; ou

- Sistemas de Armas.





II) Corpo de Fuzileiros Navais - Habilitações:

- Mecânica;

- Eletrônica; ou

- Sistemas de Armas.





III) Corpo de Intendentes da Marinha

-Habilitação em Administração.





Quatro vagas, sendo duas para homens e duas para mulheres, são reservadas a candidatos negros.