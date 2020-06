Alto Paraíso de Goiás suspende concurso com 447 vagas devido ao covid-19

O presidente da comissão organizadora do concurso aberto pelo município de Alto Paraíso de Goiás, Leonardo Macedo de Carvalho publicou no Diário Oficial da União (DOU), desta segunda-feira (1/6), que o concurso público com 447 vagas está temporariamente suspenso. O motivo é o novo coronavírus (covid-19).

Segundo a: "O Município de Alto Paraíso de Goiás, Estado de Goiás informa que, em atenção às orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCM/GO, dos Órgãos de Saúde e da Lei Complementar nº 173/2020 , por meio do Decreto Municipal nº 1.810/2020, de 27.05.2020, decidiu adiar a aplicação de prova e suspender temporariamente as atividades do Concurso Público nº 01/2020."