Secretária da Sedes DF convoca candidatos a técnico para curso de formação

(foto: Divulgação/Sedes DF )





O curso de formação terá caráter eliminatório e classificatório. A carga horária será de 114 horas-aula, subdividas e videoaulas e em exercícios consistentes na resolução de questões objetivas. A data provável para o início é o dia 8 de junho e a de término o dia 22 de junho de 2020, incluindo sábados, domingos e feriados.









Leia também: TJDFT assegura distribuição de pontos de questão anulada em concurso da Sedes



Ibaneis nomeia primeiros 101 aprovados do concurso da Sedes DF



Segundo o edital de convocação, desde o primeiro dia de aula, todas as videoaulas e as questões para serem respondidas serão colocadas à disposição dos candidatos na Plataforma de Ensino do Ibrae, banca organizadora do concurso.Leia também:

Estão convocados para o curso os candidatos aprovados na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva, respeitando as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência e os candidatos sub judice. A referida convocação seguirá as posições-limite indicadas no seguinte quadro.





(foto: Reprodução/DODF ) O candidato deverá confirmar a sua matrícula, no período da 0h de 28 de maio às 23h59 do dia 2 de junho, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato que não fizer a sua matrícula estará eliminado do concurso.





conferidos aqui.





Os nomes dos contemplados podem ser

A secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes/DF), antiga SDESTMIDH, Mayara Noronha Rocha tornou pública, em edição extra do Diário Oficial local (DODF) desta quarta-feira (27/5), a convocação para a matrícula no curso de formação profissional dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de técnico em Assistência Social, nas especialidades agente social e cuidador social.