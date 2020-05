Secretaria de Administração do MS abre seleção com salários de até R$ 6,6 mil

(foto: Divulgação/GOV SC ) A Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) e Secretaria de Estado de Saúde (SES), no Mato Grosso do Sul, abriram novo processo seletivo simplificado com o objetivo de preencher 31 vagas. Podem concorrer candidatos com nível superior de formação escolar. O salário varia de R$ 3.412,14 a R$ 6.639,23 para carga horária de 40 horas de trabalho por semana.





Há oportunidades disponíveis para os cargos de: enfermeiro (12), biólogo (2), biólogo - entomologia (1), médico - clínica médica (2), epidemiologista (3), farmacêutico bioquímico (7), médico veterinário (1), fisioterapeuta (1), assistente social (1) e psicólogo (1).





Quem se interessar poderá se inscrever até as 17h de 27 de maio, no Portal Estadual de Concursos. Depois, é necessário que o candidato faça o download do formulário de relação de documentos para avaliação curricular, imprima, preencha, digitalize e envie no endereço de e-mail pss.vigilancia@concurso.ms.gov.br, juntamente com os documentos exigidos em edital.





O resultado final deverá ser publicado em 23 de junho, mesma data de convocação dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas oferecidas, para apresentação de documentos, comprovação de requisitos e contratação.





A validade da seleção será de um ano, contado a partir da homologação do resultado final, com possibilidade de prorrogação por igual período.