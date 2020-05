Fhemig abre vagas emergenciais no Hospital Eduardo de Menezes

Fachada do Hospital Eduardo de Menezes (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - (17/05/2018) )



A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) torna pública a abertura de novo chamamento emergencial para o preenchimento de vagas temporárias e imediatas para médicos que irão atuar, exclusivamente, na terapia intensiva do Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. torna pública a abertura de novopara o preenchimento dee imediatas para médicos que irão atuar,na





Os candidatos devem se inscrever até às 17h desta segunda-feira (25), horário de Brasília.



São oferecidas seis vagas para médicos (terapia intensiva), além de mais oportunidades para o cadastro reserva.



Os vencimentos básicos variam entre R$ 2.995,77 e R$ 9 mil, dependendo da carga horária semanal optada pelo profissional.





Fhemig abre vagas também para médicos e outros profissionais em Barbacena





A Fhemig também anuncia a contratação imediata e temporária de profissionais que irão atuar no enfrentamento ao COVID-19 no Hospital Regional de Barbacena (Dr. José Américo), na região Central do estado.





As inscrições devem ser feitas pelo site da Fhemig e se encerram às 17h desta segunda-feira (25).





Vagas

O edital prevê 18 vagas para médicos de qualquer especialidade, com vencimento básico de R$ 4.595,02 para 12 horas semanais; e quatro vagas para fisioterapeutas respiratórios, com vencimento de R$ 3.845,24 para 30 horas semanais.



Há ainda 25 vagas para técnicos de enfermagem, com vencimento básico de R$ 1.755,96 para 40 horas semanais; cinco vagas para enfermeiros, com vencimento de R$ 3.464,43, também por 40 horas semanais e uma vaga para auxiliar administrativo, com vencimento de R$ 1.427,73 por 40 horas semanais.