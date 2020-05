Ciensp abre concurso público com chances para níveis médio e superior

(foto: Monique Renne/CB/D.A Press )

Um novo concurso público foi aberto pelo Consórcio Intermunicipal do Extremo Noroeste de São Paulo (Ciensp), em São Paulo. São oferecidas sete vagas a profissionais com nível médio e superior de formação escolar, com salários que variam de R$ 1.897,73, para jornada de 40 horas semanais, a R$ 48 por hora de serviço.