Como evitar riscos de contágio no retorno ao ambiente de trabalho?

(foto: Degrees/ Pixabay )



Depois de quase dois meses de confinamento pela pandemia da COVID-19, os governos estão tomando medidas para reabrir alguns setores econômicos gradualmente. Depois de quasepela pandemia da COVID-19, os governos estãoalguns setores econômicos



Diante deste novo cenário, e com o objetivo de seguir preservando a saúde, o emprego e a continuidade do negócio, a definição de um protocolo de retorno ao local de trabalho é tão relevante quanto as medidas implementadas em resposta à crise de saúde.





Neste sentido, a Mercer Marsh Benefícios, consultoria de RH e gestão de saúde, explica quais são as quatro medidas importantes para o retorno gradual e seguro ao ambiente de trabalho. A consultoria está estruturando para as empresas brasileiras planos para retorno gradual e seguro dos trabalhadores às fábricas, comércios e escritórios.





Como evitar riscos de contágio no retorno ao trabalho?