Concursos abertos de conselhos regionais pagam até R$ 5,7 mil

(foto: Divulgação/Gov RS )

Um novo concurso público foi aberto pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). São duas vagas de níveis médio para os cargos de assistente básico (1) e assistente pleno (1), que recebem respectivamente R$ 1.917,10 a R$ 2.653,65, além de benefícios, para jornada de 40 horas semanais.





Entre os benefícios estão auxílio-creche, vale transporte, Programa de alimentação do Trabalhador (PAT), participação em plano assistencial de saúde, dentre outros. O regime de contratação é o celetista. Os aprovados serão lotados em Porto Alegre e em Bagé.





As inscrições vão até 9 de junho. A taxa custa R$ 70. Saiba mais aqui.





CRN da 8ª Região

O Conselho Regional de Nutricionistas da 8ª Região (CRN-8), com sede no Paraná, lançou edital de abertura de concurso com 15 oportunidades. As vagas são todas para o cargo de assistente técnico em nutrição e dietética jr, que exige nível médio/técnico. Os aprovados serão lotados em Curitiba e receberão salário de R$ 1.882,55, além de benefícios, para 40 horas de trabalho por semana.





A taxa de inscrição custa R$ 70 e os cadastros podem ser feitos até 13 de julho. Saiba mais aqui.





Crefito da 4ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4Região (Crefito-4), com sede em Belo Horizonte/MG, abriu novo edital de concurso público. De acordo com o documento, são oferecidas 110 vagas, sendo seis para preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 1.755,15 a R$ 3.698,40, para cargos de níveis médio e superior.





Há chances para os cargos de almoxarife, analista contábil, analista de pessoal, analista de tecnologia da informação e produtor de vídeo. As inscrições podem ser feitas de 21 de maio a 13 de julho e as taxas variam de R$ 80 a R$ 100. Saiba mais aqui.





CRT/SP

Um novo processo seletivo foi lançado pelo Conselho Regional dos Técnicos Industriais do Estado de São Paulo (CRT/SP) e oferta 108 vagas para os cargos de técnico administrativo, fiscal, advogado, analista administrativo e contador.





Os aprovados exercerão jornadas de trabalho de 40 horas semanais para receberem remunerações variando de R$ 2.700 a R$ 5.748,10. Além da remuneração, também serão acrescidos benefícios de vale refeição de R$ 726, plano de cargos e salários e vale transporte.





Saiba mais aqui.



As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 de 8 de junho. As taxas irão variar entre R$ 54 para os cargos de nível médio e nível técnico e R$ para nível superior.

CRESS da 13ª Região

Um novo edital de abertura de concurso público foi lançado pelo Conselho Regional de Serviço Social da 13ª Região (CRESS-13), com sede na Paraíba. De acordo com o regulamento, são 65 vagas ao todo, sendo duas para preenchimento imediato e o restante para formação de cadastro reserva.





As oportunidades são para candidatos com nível médio e superior de formação escolar. Os salários variam de R$ 1.192,20 a R$ 4.386,24, para jornadas de 20 a 30 horas de trabalho por semana. Há vagas para assistente administrativos, agente fiscal e assessor de comunicação, com lotações em João Pessoa e Campina Grande.





As taxas de participação vão de R$ 39 a R$ 44. O período de inscrições já foi iniciado e ficará aberto até 8 de julho. Saiba mais aqui.