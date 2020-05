Startup busca vaga exclusiva para quem teve cargo afetado pela pandemia

(foto: Gerd Altmann /Pixabay )



Na crise o que impota é inovação. Criatividade. Celson Hupfer, CEO da Connekt, plataforma inteligente de recrutamento digital, encontrou uma saída para ajudar os profissionais que perderam o emprego e tiveram os cargos cortados desde o início da pandemia do novo coronavírus. A startup criou uma vaga exclusiva em seu site, a Reconnektados, para auxiliar na recolocação destes profissionais.



"Nosso objetivo com isso é nos tornarmos um canal que não só que disponibiliza vagas, mas que também pensa na empregabilidade do país. Além disso, queremos unir forças com empreendedores que estão contratando, ou seja, nosso papel agora é conectar quem precisa de um novo emprego a um profissional que busca uma recolocação, principalmente aqueles que tiveram cargos cortados ou quem já está procurando emprego há um tempo", explica Celson Hupfer.





O #Reconnektados é uma área exclusiva da plataforma Connekt para quem teve o cargo afetado devido aos efeitos do COVID-19 ou para quem está em busca de um novo emprego a um longo tempo.



Para se inscrever, o candidato deve clicar no link e, em seguida, o perfil do colaborador é compartilhado às empresas que estão contratando:



Já para as empresas que desejam receber os perfis, podem se cadastrar gratuitamente no link.



A Connekt é responsável por selecionar e enviar as informações dos candidatos que têm fit com o cargo que precisa ser preenchido.

A Connekt é uma plataforma de recrutamento e seleção que conecta talentos a empresas, com um processo seletivo digital, fácil e rápido. A ideia agora é ajudar o profissional a voltar com tudo para o mercado de trabalho.





Mas como essa ação vai funcionar?





No site, é feita a abertura de uma nova vaga exclusiva para quem teve seu cargo afetado pelos efeitos da COVID-19, ou quem está em busca de um novo emprego há um longo tempo. Depois do candidatgo se inscrever, seu perfil será compartilhado com as empresas que estão contratando.

Para participar:

Quero trabalhar:

Você se inscreve na vaga e conta pra gente mais sobre e sua carreira.

Nós compartilhamos seu CV com os recrutadores das empresas interessadas.

Essas empresas realizam o contato, e com o matching perfeito, você garante um novo emprego!



Querto contratar:





Você entra em contato com a gente.

Nós coletamos os currículos de quem está em busca de uma nova oportunidade alinhada a sua necessidade.

Enviamos para você e seu time de RH!





Sobre a Connekt





A Connekt é uma plataforma inteligente de recrutamento digital, que oferece um sistema completo de atuação em todas as etapas do processo seletivo, desde a criação de novas vagas até a seleção de pessoas para contratação efetiva. A empresa tem como expertise a estratégia de marketing para atração de talentos, experiência digital simples para empresas e candidatos e o ranqueamento dos candidatos de acordo com o perfil da vaga e a cultura da empresa.



Fundada em 2017 por Celson Hupfer e Henry Novaes para potencializar o trabalho de consultores de recrutamento e seleção, a empresa traz vantagens para gestores e equipes de RH, como maior autonomia, otimização de tempo para atividades estratégicas, redução de custos com processos seletivos e capacidade de mensuração dos níveis de compatibilidade dos candidatos.



A Connekt já trabalhou quase 20 mil vagas de empresas como Grupo BIG, Teleperformance, Natura, Centauro, Raia Drogasil, Riachuelo, Restoque, Kumon, entre outras.