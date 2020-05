Mais de 150 vagas em aberto para várias áreas

(foto: geralt/Pixabay)



O desafio de conseguir um emprego ou recolocação neste momeneto de enfrentamento do COVID-19 parece quase instransponível. No entanto, é preciso lidar com o desânimo e encontrar forças para procurar e se candidatar a vagas poque há empresas que continuam contratando.



Para isso, têm adotado processos seletivos e imersões de forma totalmente digital e à distância.



Stark Bank

A Stark Bank, fintech B2B líder em open banking no Brasil, está com mais de 20 vagas em aberto, nas áreas de marketing, vendas, finanças e tecnologia. Desde o início da quarentena, a startup já contratou três pessoas com processo seletivo e integração totalmente on-line. O cadastro para as vagas pode ser feito no Linkedin da Stark Bank.





Pipo Saúde

A Pipo Saúde, startup de gestão de benefícios que nasceu com o objetivo de otimizar e facilitar a relação do RH de empresas com planos e benefícios de saúde, está com duas vagas no setor de vendas e uma no na área de engenharia. Os principais clientes da Pipo são: OYO, Funcional, Anjo Gabriel, Caelum e Olga Ri. Para se candidatar, basta acessar o site: http://pipo-saude.breezy.hr/



M4U



A M4U, empresa carioca de tecnologia líder no desenvolvimento de plataformas de pagamento e gestão, conta com 20 vagas abertas. Com a pandemia foi necessário digitalizar as soluções de pagamento para os clientes, o que gerou uma demanda de novos projetos. Entre as vagas disponíveis estão: estágio em desenvolvimento, software developer, development engineer, lead developer, product owner e delivery manager. A empresa conta com política de full remote, por isso os candidatos não precisam ser necessariamente do Rio de Janeiro. Os interessados em ingressar no time precisam acessar o site: http://www.m4u.com.br/vagas/ti





Contabilizei

Contabilizei, o maior escritório de contabilidade e o pioneiro em oferecer os serviços de forma on-line, com 28 novas vagas para as cidades de São Paulo e Curitiba. Por oferecer todos os serviços online, mesmo em tempos como os atuais, a startup não parou os processos seletivos que está ocorrendo de forma on-line, com ferramentas que eles já tinham internamente. São entrevistas por vídeos e testes on-line, onde eles fazem o agendamento de uma call e acompanham o candidato fazendo os testes em tempo real. As vagas podem ser acompanhadas pelo LinkedIn.





Locaweb



A Locaweb pioneira em soluções Business to Business (B2B) para transformação digital dos negócios, de capital aberto, está com 1.450 funcionários em home office. Em 2020, pelo sexto ano consecutivo, recebeu a certificação do Great Place to Work, entre as melhores empresas para se trabalhar. A empresa permanece com o recrutamento online em aberto para novas posições, são 24 vagas abertas publicadas no site, além de mais 5 vagas em UX e mais 12 vagas em tecnologia Para todas, os interessados podem se inscrever pelo site. Por causa do isolamento social gerado pela COVID-19, as entrevistas são via Skype, Zoom e telefone.





KingHost



A KingHost, empresa de soluções digitais para profissionais de tecnologia e empreendedores, está com vagas abertas para analista de qualidade, analista de desenvolvimento, assistente de desenvolvimento e técnico de infraestrutura. Todas as vagas são em Porto Alegre, na sede da empresa. Os interessados pode ver mais detalhes pelo linkedin e enviar o currículo para: talentos@kinghost.com.br





Celcoin

A startup Celcoin, que fornece infraestrutura de serviços financeiros para microempreendedores e outras 80 fintechs, está com 25 vagas abertas para início imediato na área de engenharia de software, ciência de dados, tecnologia, RH, financeiro, UX e atendimento ao cliente - contratações para regime CLT. O processo seletivo será feito por telefone e digitalmente, por meio de videoconferência com pelo menos dois gestores e testes online para avaliação dos concorrentes à vaga. Além disso, a fintech oferece benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e vale-transporte, auxílio creche e day-off no aniversário. Situada em Alphaville, os interessados devem enviar seus currículos para rh.cv@celcoin.com.br. Diante do contexto da COVID-19, os profissionais trabalharão inicialmente em home office, assim como o onboarding dos contratados também será realizado totalmente on-line.





SEMrush

A SEMrush, líder global em marketing digital, entre 16 de março e 15 de abril, contratou 38,7% mais pessoas do que o mesmo período de 2019. A projeção é que este indicador continue dessa forma mês após mês, sem uma diminuição na taxa de contratação, que por sua vez ocorre completamente online durante a pandemia. Além disso, a porcentagem de pessoas contratadas neste período é 5% o total dos números de empregados (lembrando que a empresa possui sete escritórios pelo mundo e conta com mais de 800 colaboradores atualmente). Para informações sobre vagas, acesse: http://www.semrush.com/company/careers/





WAVY Global

A WAVY Global, empresa de customer experience do Grupo Movile, que já tem feito contratações à distância após o isolamento, está com vagas abertas para as áreas de tecnologia, finanças e vendas. São oportunidades distribuídas pelos escritórios de São Paulo, Campinas e Uruguai, para analista financeiro PL, analista sênior de finanças, backend engineer Pl, business development executive e inside sales team leader. A empresa busca profissionais que se identifiquem com o propósito, cultura e o jeito de ser da marca, sejam pró-ativas, comprometidas e apaixonadas pelo que fazem. Os interessados encontram mais detalhes no site: http://wavy.global/wavers/



Hi Technologies



A Hi Technologies, health tech com o objetivo de democratizar a saúde, está com ao menos 12 vagas abertas para desenvolvedor front end, desenvolvedor back end, desenvolvedor mobile, analista de visão computacional, analista de compras internacionais, international business development, analista de laboratório, analista de validação de exames, analista de assuntos regulatórios, analista de qualidade, analista de conteúdo de marketing, customer success e customer success team leader. Todas as vagas são para Curitiba, na sede da empresa. Os interessados podem enviar o currículo para: rh@hitechnologies.com.br.