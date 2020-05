Coronavírus: Secretaria de Saúde de Pernambuco abre nova seleção emergencial

Mais um processo seletivo simplificado foi aberto para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, relacionada à emergência em saúde pública decorrente do novo coronavírus (covid-19). É a vez da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES/PB), que abriu 24 vagas para enfermeiro sanitarista/vigilância epidemiológica hospitalar.

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino superior na área de enfermagem, pós-graduação lato sensu e/ou strictu sensu em saúde coletiva ou epidemiológica e carteira no Conselho Regional de Enfermeiro e/ou declaração de inscrição.

A remuneração é de R$ 2 mil para 20 horas semanais de trabalho. O edital reserva 5% das vagas a pessoas com deficiência.

Os aprovados serão lotados em Recife (11), Limoeiro (1), Palmares (1), Caruaru (2), Garanhus (1), Arcoverde (1), Salgueiro (2), Petrolina (1), Afogados da Ingazeira (1), Serra Talhada (2) e Goiana (1).

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 22 de maio, no site da Secretaria . O edital enfatiza que, devido a pandemia, não será permitida a participação de candidatos com mais de 60 anos de idade, ou que se enquadrem em outro grupo de risco de mortalidade da Covid-19.