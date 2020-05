Secretaria de Segurança do Paraná oferta 1.394 vagas de nível médio

(foto: Divulgação/Depen PR )

Concursando do Paraná têm à disposição mais um processo seletivo simplificado. A Secretaria de Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário estadual (Depen/PR), oferecem 1.394 vagas para o posto de guarda temporário prisional, sendo 227 para mulheres e 1.167 para homens. O Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (NC/UFPR) é a banca organizadora do certame.