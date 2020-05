Secretaria de Saúde de São Paulo abre seleção com 537 vagas

(foto: Divulgação Governo de SP )









As inscrições são gratuitas e devem ser feitas a partir das 10h do dia 12 de maio até as 23h59 do de 14 do mesmo mês, pelo A oferta é de 181 vagas para Médico I e 356 para Técnico de Enfermagem. A seleção será feita por meio de análise de títulos, composta de avaliação de títulos acadêmicos e de experiência profissional para Médico I, e de experiência profissional e de curso de capacitação na área para Técnico de Enfermagem.As inscrições são gratuitas e devem ser feitas a partir das 10h do dia 12 de maio até as 23h59 do de 14 do mesmo mês, pelo site da Fundação Vunesp , banca organizadora da seleção.





As contratações serão efetuadas em caráter temporário, com base na aludida Lei Complementar até que perdure o período da Pandemia do novo Coronavírus (2019-nCoV), ou até o limite de 12 (doze) meses, respeitando o quantitativo estabelecido em Autorização Governamental deliberada pelo Governador do Estado de São Paulo.





A seleção reserva vagas a pessoas com deficiência, negros, pardos e indígenas.





Vencimentos

Médicos: para jornada de trabalho de 24 horas semanais, o salário é de R$ 3.291,30 e vantagens pecuniárias de acordo com a unidade, acrescido de prêmio de produtividade médica de até R$ 4.160,70;





Técnicos de enfermagem: para jornada de 30 horas semanais, o salário é de R$ 1.200,00 e vantagens pecuniárias de acordo com a unidade, acrescido de prêmio de incentivo novalor de até R$ 623.





Cronograma

05/05 – Publicação do Edital de Abertura de Inscrição

12/05 à 14/05/2020 – Período de Inscrição

19/05 – Publicação do Resultado de Avaliação dos Títulos/Currículo

20/05 à 21/05/2020 – Período de Recurso relativo à Avaliação dos Títulos/Currículo

26/05 – Resultado Final / Classificação Final Geral e Especial





Fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo Coronavírus (2019-nCoV), são eles:

Idade igual ou superior a 60 anos;

Diabetes insulino-dependente;

Insuficiência renal crônica;

Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;

Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa;

Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de imunossupressores;

Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;

Cirrose ou insuficiência hepática;

Gestantes ou lactantes de crianças até 1 (um) ano de idade;

Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de infecção por COVID-19.

