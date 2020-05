Depen lança concurso de nível médio e superior; vagas em Brasília e mais quatro estados

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press )

Após muita expectativa, o edital de abertura do novo concurso público do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), órgão pertencente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi finalmente lançado! O regulamento foi divulgado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (5/5). São 294 vagas de nível médio e superior.

O concurso será composto por provas objetivas (em 6 de setembro), discursivas, exame de aptidão física, avaliação de saúde, avaliação psicológica, investigação social e curso de formação profissional.

Há chances de nível superior para especialista federal em assistência à execução penal, com remuneração de R$ 5.865,70. O posto é dividido nas áreas de enfermagem, médico clínico, médico psiquiatra, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

Já para quem tem nível médio, há vagas para agente federal de execução penal, com remuneração R$ 6.030,23.

Interessados devem se inscrever pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora da seleção, entre 15 de maio e 5 de junho. As taxas variam de R$ 120 a R$ 130.

São reservadas 5% das vagas a pessoas com deficiência e 20% a candidatos negros.

Os candidatos serão lotados na Sede do DEPEN, em Brasília/DF, ou em uma das cinco penitenciárias federais, localizadas nas cidades de Brasília/DF, Campo Grande/MS, Catanduvas/PR, Mossoró/RN e Porto Velho/RO, de acordo com o interesse e a necessidade da Administração.