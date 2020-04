CREMERS abre concurso público com chances de nível médio

(foto: Divulgação/Governo )

Um novo concurso público foi aberto pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers). São duas vagas de níveis médio para os cargos de assistente básico (1) e assistente pleno (1), que recebem respectivamente R$ 1.917,10 a R$ 2.653,65, além de benefícios, para jornada de 40 horas semanais.