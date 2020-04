Ministério da Saúde lança seleção com 70 vagas de nível médio

(foto: Divulgação/Governo federal )





Podem concorrer candidatos com nível médio/técnico para receber remuneração de R$ 2 mil, para carga horária de 40 horas semanais de trabalho.





As inscrições abrem nesta segunda-feira (20/4) e seguem até 30 de abril, pelo site http://www.nerj.rj.saude.gov.br/digad/UsuarioProfissional/UsuarioLogin.aspx. O edital não menciona taxa de participação.





O prazo de validade dos contratos será de 6 (seis) meses, conforme previsto no inciso I do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, com possibilidade de prorrogação, desde que devidamente justificada pelo Ministro de Estado da Saúde, nos termos do inciso VI do parágrafo único do art. 4º da citada Lei.





Confira aqui o edital de abertura completo, que foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), da última sexta-feira (17/4). http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-2-de-16-de-abril-de-2020-252967064

O Hospital Federal do Andaraí (HFA), vinculado ao Ministério da Saúde, é a principal referência de assistência na área da grande Tijuca. É uma unidade de média e alta complexidade que fica localizada na Rua Leopoldo, 280, Andaraí – Rio de Janeiro – RJ.