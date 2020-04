SLU reabre prazo para devolução de taxa de inscrição

(foto: Divulgação/Agência Brasília ) Após o cancelamento da prova para o cargo 7, de analista de gestão de resíduos sólidos com especialidade em direito e legislação, que ocorreu em maio de 2019 , o Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal (SLU) decidou reabrir o prazo para a solicitação de devolução da taxa de inscrição para o posto nesta sexta-feira (17/), em publicação no Diário Oficial local (DODF).





A solicitação de devolução da taxa de inscrição deverá ser realizada das 9 horas do dia 20 de abril até as 18 horas do dia 04 de maio, por meio de link específico, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/slu_df_19 , devendo o candidato, para tanto, informar seu número de inscrição e senha de acesso, seu CPF, seus dados bancários e dados

referentes ao concurso público.





O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de devolução de taxa de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a transferência de dados.





A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não possuem conta corrente será disponibilizada para saque em qualquer agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao caixa apresentando o seu CPF e seu documento de identidade.





Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.





As solicitações fora do prazo ou realizadas de forma diversa do estabelecido neste edital serão preliminarmente indeferidas. A devolução da taxa de inscrição ocorrerá até o dia 26 de maio de 2020.