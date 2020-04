Mais 413 profissionais da saúde são nomeados na rede pública do DF

No total, 314 médicos, 73 especialistas e 26 enfermeiros da família/comunidade foram nomeados (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

A rede de saúde pública ganhade mais 413 profissionais qualificados. Asforam publicadas na edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (15/4). De acordo com a Secretaria de Saúde, as novas contratações vêm como um apoio ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus