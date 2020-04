GOINFRA abre 47 vagas para ampliação de hospital de enfrentamento do Covid-19

O coronavírus obrigou muitos concursos públicos a serem suspensos/adiados para evitar a aglomeração de pessoas fazendo provas, mas o enfrentamento do Covid-9 exige que alguns serviços públicos essenciais sejam assegurados à população e, para tanto, algumas seleções emergenciais têm sido lançadas.





É o caso da Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD/GO), que lançou edital de processo seletivo simplificado com 47 vagas para as áreas de engenharia civil, mecânica e elétrica, além de arquitetura e urbanismo, para o atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA). A remuneração é de R$ 4.665,82, acrescido de auxílio-alimentação no valor de R$ 500.





A seleção é considerada de emergência tendo em vista o termo de compromisso, responsabilidade e ajustamento de conduta, realizado junto ao Ministério Público do Estado de Goiás, o qual prevê como obrigação a ser cumprida pela GOINFRA a realização de processo com o objetivo de selecionar profissionais para executar a obra temporária de ampliação e reforma do Hospital de Doenças Tropicais, unidade de saúde de referência, em nível estadual, no atendimento aos pacientes infectados com o Covid-19.





O edital também foi publicado em virtude da atual escassez de servidores na GOINFRA, que possui um quadro de pessoal com idade média em torno de 60 anos, tornando-se necessária a adoção do isolamento residencial e tele trabalho.





Os contratos terão duração máxima de seis meses e, durante a vigência contratual, o servidor poderá ser solicitado para viagens ao interior do Estado de acordo com o interesse da GOINFRA. A seleção dos candidatos será realizada por meio de análise curricular, de caráter classificatório, e entrevista, de caráter classificatório e eliminatório.





Além de formação superior específica aos cargos, os candidatos deverão ter carteira nacional de habilitação de categoria B.





As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (15/4) e assim seguirão até 20 de abril. Não haverá cobrança de taxa de participação.