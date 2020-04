Último dia de inscrições para a seleção com 6 mil vagas da EBSERH

(foto: Divulgação/Governo Federal )





Até o dia 15 de abril, uma parte dos profissionais já estará contratada e trabalhando nos HUs. Os profissionais selecionados poderão ser convocados para atuar no hospital de sua escolha no momento da inscrição, de acordo com a necessidade de cada unidade.





Ainda de acordo com o diretor, recém-formados também poderão participar, já que há vagas para o cargo de médico sem especialização. Além dos salários, os profissionais contratados receberão todos os benefícios concedidos aos funcionários efetivos, como auxilio alimentação e auxilio transporte. Além disso, farão jus ao adicional de insalubridade, que será pago de acordo com o que prevê a CLT.







A seleção da EBSERH





Foram autorizadas aproximadamente 900 vagas para médicos (nas especialidades de medicina de emergência, anestesiologia, clínica médica e medicina intensiva), 1.400 mil enfermeiros (incluindo as especialidades de terapia intensiva e de urgência e emergência), 3.000 técnicos em enfermagem, 500 fisioterapeutas e 100 vagas para engenheiros (clínico e mecânico) e arquitetos, necessários para promover as mudanças estruturais exigidas para a acomodação de pacientes infectados pelo Covid-19.





Os salários variam de R$ 3.255,32 a R$ 10.350,45, para jornadas que vão de 24 a 40 horas de trabalho semanal. São, ao todo, 37 hospitais universitários com vagas em aberto.





De acordo com a EBSERH, o processo seletivo tem como objetivo suprir a Rede Ebserh com profissionais que atuarão na linha de frente do combate ao coronavírus e para reposição de trabalhadores que, por ventura, venham a se ausentar, por conta da doença.





Essa seleção é de caráter urgente e temporária, apenas enquanto durar o estado de calamidade decretado pelo Governo, não impactando os concursos públicos em andamento, que continuam seguindo seus trâmites normais.





Segundo o diretor de Gestão de Pessoas da estatal, Rodrigo Barbosa, “a possibilidade de antecipar os concursos em andamento foi amplamente estudada, mas trâmites e prazos legais precisam ser cumpridos, o que impossibilitou a antecipação de etapas. Ainda que o processo esteja sendo movido pela urgência, temos tido a necessária preocupação com a transparência, de modo que a empresa tenha à sua disposição os profissionais necessários para o enfrentamento dessa grave crise”.





Etapas de seleção

A seleção será realizada por meio de análise curricular, avaliação de títulos e experiência profissional. As inscrições já estão abertas e serão bem rápidas, apenas até 6 de abril (próxima segunda-feira), pelo site . A inscrição é gratuita.





O Processo Seletivo Emergencial garante a reserva de vagas para pessoas com deficiência, em atendimento ao art. 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei nº 7.853/89 e do Decreto nº 9.508/18 e a reserva de vagas para pessoas negras e pardas, conforme previsto na Lei nº 12.990/2014.





Os candidatos poderão escolher a unidade hospitalar universitária a qual desejam trabalhar. O resultado da seleção também sairá rapidamente, com divulgação prevista para 8 de abril.





Impedimentos

De acordo com o edital de abertura, tendo em vista que a seleção tem como objetivo a triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos de Coronavírus, fica vedada a participação e contratação de candidatos pertencentes ao grupo de pessoas consideradas vulneráveis frente ao novo Coronavirus (COVID-19), conforme lista abaixo:





Não possuir idade igual ou superior a 60 anos, e nem completar 60 anos até um ano após a data de homologação do processo seletivo emergencial, Diabetes insulino-dependente;





Insuficiência renal crônica;





Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), enfisema pulmonar, asma moderada ou grave, tuberculose ativa ou sequela pulmonar decorrente de tuberculose;





Doenças cardíacas graves, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial sistêmica severa;





Imunodeprimidos, salvo aqueles acometidos com doenças autoimunes sem uso de imunossupressores, conforme regulamentação a ser expedida pela SOST/SEDE;





Obesidade mórbida com IMC igual ou superior a 40;





Cirrose ou insuficiência hepática;





Gestantes ou lactantesde crianças até um ano de idade;





Responsáveis pelo cuidado ou que coabitam com uma ou mais pessoas com confirmação de diagnóstico de infecção por Coronavírus (COVID-19).





