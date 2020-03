Seinfra GO abre seleção com 121 vagas e salários de até R$ 5,4 mil

(foto: Divulgação/Prefeitura de Goiânia GO )





Há chances para analista em obras e urbanismo, nas especialidades de arquiteto, engenheiro (eletricista e civil) e tecnólogo em construção de edifícios e em construção de vias terrestres. Há ainda vagas para assistente técnico profissional nas áreas de agrimensor e laboratório de solos.



Existem também oportunidades para artífice de serviços e obras públicas, nas especialidades de carpinteiro/marceneiro, eletricista, encanador, pedreiro, pintor, e serralheiro. E, por fim, há vagas para auxiliar de serviços e obras públicas na área de execução e manutenção de obras públicas.





De acordo com o edital, o período de inscrições estará abertos de 6 a 12 de abril no site www.goiania.go.gov.br , na página reservada aos Concursos e Seleções no link “Processo Seletivo Simplificado – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Edital nº 002/2020”. A inscrição é gratuita.





O edital reserva 5% das vagas a candidatos com deficiência e 20% a candidatos negros.





O processo seletivo simplificado constará de uma única etapa: análise de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório. Confira a relação de documentos necessários aqui.





Durante o prazo de validade do certame, os candidatos classificados no cadastro de reserva somente serão convocados para suprir as referidas vagas por eventuais necessidades decorrentes da substituição de contratados por dispensa ou desistência ou por necessidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.





O Processo Seletivo terá prazo de validade de um ano, contado a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período.

A Secretaria Municipal de Administração de Goiânia (Semad), em Goiás, lançou edital de seleção simplificada com 121 vagas temporárias para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). As chances são para todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.075,49 a R$ 5.447,56, para jornadas de 30 a 40 horas de trabalho.