Sefaz/AL suspende concurso para auditores devido à pandemia de coronavírus

De acordo com o edital de suspensão , que foi assinado por Fabrício Marques Santos, secretário de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas, “as novas datas referentes ao certame serão divulgadas oportunamente”.

O concurso contou com 8.207 inscrições inicialmente. As provas objetivas e discursivas já foram aplicadas em fevereiro e o resultado já foi disponibilizado pela banca.





O posto em questão exige nível superior de formação em qualquer curso e o salário inicial varia de R$ 8.264,90 a R$ 9.471,42 para 40 horas semanais de trabalho. Saiba mais sobre o concurso aqui.

Mais um concurso público importante foi suspenso para evitar a propagação do coronavírus. Desta vez, a Secretaria de Fazenda de Alagoas (Sefaz/AL), por meio do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos ( Cebraspe ), sua banca organizadora, suspendeu a seleção com 85 vagas de auditor de finanças e controle de arrecadação da fazenda estadual.