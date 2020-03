Veja lista com os 10 maiores concursos públicos abertos no Centro Oeste

(foto: Divulgação/Gov SP )

Vagas: 75 vagas

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 4.300 a R$ 10.000

Inscrições: 9 de abril a 19 de maio

Taxa: R$ 65

Banca: Iades





Conselho Regional de Bilbioteconomia da 1ª Região

Vagas: 1 vaga

Lotação: Brasília

Escolaridade: superior

Salário: R$ 3.500

Inscrições: até 14 de abril

Taxa: R$ 60

Banca: Quadrix





Fundação Universidade de Brasília (FUB) I

Vagas: 1 vaga

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18

Inscrições: até 3 de abril

Taxa: R$ 240,40

Banca: próprio órgão





Fundação Universidade de Brasília (FUB) II

Vagas: 1 vaga

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18

Inscrições: até 27 de março (HOJE!)

Taxa: R$ 240,40

Banca: próprio órgão





Ministério do Meio Ambiente I

Vagas: 16 vagas

Salário: de 1 a 1,5 salário minimo

Inscrições: 17 de abril

Taxa: gratuito

Banca: próprio órgão





IGESDF

Vagas: número de acordo com as necessidades para atender as demandas de urgência e emergência no combate ao novo coronavírus

Salário: até R$ 13.495

Inscrições: até 27 de março (HOJE!)

Taxa: gratuito

Banca: próprio órgão



Secretaria de Educação do DF

Vagas: não informadas

Salário: de R$ 30 a R$ 50 por hora/aula

Inscrições: até 28 de março

Taxa: gratuito

Banca: próprio órgão





Prefeitura de Pirenópilis/GO

Vagas: 80 vagas

Escolaridade: superior

Salário: R$ 2.424,24

Inscrições: até 15 de abril

Taxa: R$ 100

Banca: Cebraspe





Ministério do Meio Ambiente II

Vagas: 16 vagas

Lotação: Mato Grosso do Sul

Salário: de 1 a 1,5 salário minimo

Inscrições: até 17 de abril

Taxa: gratuito

Banca: próprio órgão





Universidade Federal de Mato Grosso

Vagas: 75

Escolaridade: superior

Salário: de R$ 2.688,95 a R$ 10.074,18

Taxa: R$ 150

Banca: próprio órgão

Inscrições: de 25 de maio a 26 de junho