Amazul e Marinha adiam provas de concursos marcadas para abril

Um novo edital foi publicado pela Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A (Amazul), no Diário Oficial da União (DOU), desta sexta-feira (27/3). A publicação adia o processo seletivo simplificado lançado este ano, em face da repercussão mundial causada pela pandemia do Vírus COVID-19 e das medidas emergenciais adotadas pelos Governos Estadual e Municipal.

“O Idecan [banca organizadora do certame] e a Amazul ratificam seus empenhos em retomar de forma mais breve possível a regularidade do certame, tão logo a presente situação seja normalizada. Logo, uma nova data de aplicação será amplamente divulgada, em data oportuna, através dos sites www.idecan.org.br

O edital foi lançado em janeiro deste ano para contratação de pessoal temporário, com 67 vagas, e formação de cadastro reserva, para cargos de nível médio e superior.

As provas objetivas de múltipla escolha e discursivas estavam previstas para serem realizadas exclusivamente na cidade de São Paulo/SP, capital, com data inicialmente prevista para o dia 19 de abril.

Também na edição do DOU de hoje, a Marinha do Brasil adiou, por tempo indeterminado, as próximas fases do concurso com 900 vagas para admissão de aprendizes-marinheiros, para ingresso em 2021. Ao todo, foram registrados 29.138 inscritos, uma média de 23 candidatos por vaga.